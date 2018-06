Demi Lovato recala hoy en Barcelona y mañana en Madrid dentro de gira europea

La cantante pop Demi Lovato recala hoy en el Sant Jordi Club de Barcelona y mañana en el Palacio Vistalegre de Madrid, dentro de la gira europea de presentación de su disco "Tell Me You Love Me", que comenzó el pasado 28 de mayo en Amberes (Bélgica).

Según ha informado Live Nation, esta gira, formada por 14 conciertos, finalizará el 29 de junio en Birmingham (Gran Bretaña) su cita europea, y después continuará por Estados Unidos.

La artista multiplatino y nominada a varios Grammy publicó en julio de 2017 "Sorry Not Sorry", primer sencillo de su último álbum publicado hasta la fecha.

Seguidamente vio la luz su sexto álbum de estudio, "Tell Me You Love Me", y el documental de 78 minutos "Simply Complicated", que tiene millones de reproducciones en la red.

Demi Lovato empezó su carrera profesional como actriz en Disney Channel y, tras ser una estrella para adolescentes, se lanzó al mundo de la música, que ha dado como fruto seis discos de estudio y numerosas giras.