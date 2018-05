Dany Boon vuelve a la comedia costumbrista con "Mi familia del norte"

Carmen Rodríguez.

Diez años después de triunfar con "Bienvenidos al norte", el actor y director francés Dany Boon regresa a la comedia costumbrista con "Mi familia del norte", en la que vuelve a explorar los estereotipos culturales dentro de Francia, pero en esta ocasión con una historia más personal.

"Mi familia del norte", que se estrena hoy en España y de la que Boon habla con Efe, tiene en la vuelta a los orígenes y en la importancia de la familia los pilares de una historia donde dos mundos entran en colisión: el refinado y cosmopolita París frente a la rural región de Alta Francia (norte).

Danny Boon dirige la película y se mete en el papel de Valentin D., un arquitecto y diseñador de éxito en París que oculta sus orígenes rurales y humildes.

Pero sus planes se tuercen cuando su familia aparece en la inauguración de una exposición en honor de Valentin y su esposa, Constance (Laurence Arné).

El choque de culturas está servido entre los estirados parisinos y los imprevisibles y sin filtros parientes recién llegados, lo que da lugar a todo tipo de situaciones cómicas, que se complican aún más cuando Valentin, tras un accidente, pierde parcialmente la memoria y vuelve a su más pura esencia norteña.

Un personaje que comparte éxito y orígenes con Boon (Armentières, 1966), también nacido en el norte, hijo de una familia humilde de padre argelino y madre francesa, que estudió diseño y artes gráficas en Bélgica.

Pero entre Valetin y Boon hay una gran diferencia, como explica Daniel Hamidou, su verdadero nombre, en una entrevista telefónica.

"Yo siempre he asumido mis orígenes, he estado orgulloso de ellos, Ya sea en mi trabajo o en mi vida siempre he reivindicado mi origen social modesto, la sencillez y la humildad de la gente del norte".

Unos orígenes que Valetin se niega a asumir y que Boon retrata a base de estereotipos, empezando por el cerrado dialecto que habla su familia y que convierte su relación con la 'hiperrefinada' Constance en una carrera de obstáculos.

"Cuando se hace comedia se está obligatoriamente en el terreno de la caricatura", pero sin llegar a ridiculizar, explica el director, quien asegura que la imagen de los llegados del norte "no está muy lejos de la realidad. Me he inspirado en mi familia. Mi madre es así".

Una madre que interpreta Line Renaud, actriz de la que Boon es "fan desde hace mucho tiempo", como también lo es de Pierre Richard, el padre de Valentin, con cuyas películas creció el director.

"Hemos pasado momentos formidables, ha sido genial tenerlos como padres" en la ficción, relata.

Y es que, en la película, como en la vida real, la familia lo es todo, con sus virtudes y defectos. "El vínculo familiar es esencial. La relación que tienen los padres con los hijos, aunque en algún momento estos puedan alejarse, siempre hay un momento en que vuelven a sus orígenes", ese vinculo, señala, "es importante no dañarlo".

Una película que contiene un homenaje al cantante francés Johnny Hallyday, fallecido el pasado diciembre, y es que una de sus canciones "Que je t'aime" es interpretada por Pierre Richard en versión dialecto norteño.

"Nos apreciábamos mucho -recuerda Boon-. Él había visto mis películas y yo le había hablado de la idea de poner una de sus canciones en esta", pero, al final, lo que surgió "como un guiño (al cantante) se ha convertido en un homenaje".