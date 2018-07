Daniel Bianco: El proyecto de fusionar Zarzuela y Real nunca fue claro

El director de la Zarzuela, Daniel Bianco, nunca quiso la fusión de su teatro con el Real y así se lo dijo al anterior ministro de Cultura y al actual aunque nunca se manifestara públicamente en ese sentido: "soy cauto", dice en una entrevista con EFE sobre un plan ya cancelado que, a su juicio, "nunca fue claro".

Bianco ha preferido no exponerse mediáticamente en los tres meses que ha durado "la incertidumbre" que provocó el 6 de marzo la noticia en la prensa de que su coliseo y el que preside Gregorio Marañón iban a fusionarse, pero ahora, una vez que José Guirao anunció que el plan se suspendía ante las dudas que provocaba el futuro de los trabajadores, cree llegado el momento.

"Era absolutamente contrario a la fusión y así se lo dije a Méndez de Vigo y luego se lo reiteré a Guirao. Siempre me he manifestado en ese sentido pero soy cauto. Hay que saber jugar en este juego, que es muy poderoso", indica.

Asegura que él no tenia capacidad alguna de "maniobrar" contra la fusión pero recalca que "en todo momento" pidió a los interlocutores del teatro, es decir, a los responsables del ministerio, algo que ha creído siempre "indispensable": diálogo.

"He propuesto desde el inicio que se abriera una mesa de diálogo porque nunca vi claro el proyecto", afirma Bianco, que recuerda que puso su cargo a disposición de Cultura "dos veces" por este asunto y que las dos le dijeron que contaban con él.

"Solo se hablaba de dinero, nunca de un proyecto artístico. Si hubiese sido claro, habría tenido aceptación popular. El Real se dedica a la ópera y nosotros al género lírico español y sus intérpretes. Es decir, dos cosas diferentes, objetivos distintos y eso era mezclar de una forma un poco rara", insiste.

Cree que Guirao, tras reunirse con todos los afectados por el plan, tomó la decisión de cancelar la fusión porque "no se encontró la forma de pasar a todos los empleados públicos a la fundación que se creaba".

"Habría provocado cantidad de problemas laborales. Seguramente la advertencia de los trabajadores de que irían a juicio si el proyecto seguía adelante pesó en la decisión de suspenderlo", detalla.

"Mi sensación era que todo era deliberadamente ambiguo. He colaborado en todo lo que se me ha pedido porque esa era mi responsabilidad pero, sin duda, me sentía más próximo a los trabajadores que a Marañón".

Al tiempo que Cultura comunicaba que se anulaba la fusión anunció que se estudiaría la viabilidad de las unidades de producción que pertenecen al INAEM, es decir la Zarzuela, la Compañía Nacional de Danza (CND) o la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), entre otras.

"El INAEM tiene muchas cosas que hay que ventilar. Desarrollamos un actividad artística muy reñida con las normas de la Administración pública. Hay que dar muchas vueltas para levantar el telón. Hay puntos como los derechos de imagen de las transmisiones que hay que solucionar", propone.

Director de la Zarzuela desde septiembre de 2015 y con contrato hasta 2020 -prorrogable otros tres- ve el futuro del teatro "muy bien", con una temporada por delante, la 18/19, "muy prometedora".

"Después de estos tres meses de incertidumbre volvemos a coger el ritmo. Quiero un teatro plural, libre y accesible para todos", reclama.

Presume de que el teatro tiene un 88% de ocupación y de que han conseguido en los últimos nueve años bajar la edad media de los espectadores a 54 años: "quitémonos los prejuicios y demos visibilidad a un género, el nuestro, que conecta con el alma popular".