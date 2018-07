¿Cuál ha sido el secreto de Spotify para conseguir más reproducciones de Drake?

Si eres fan de Spotify, tanto premium como gratuito, es muy probable que sepas que Drake ha estrenado nuevo disco. Y es que, según muchos usuarios de la plataforma de música, difícil es que este pase desapercibido debido a la gran campaña publicitaria que han desarrollado para promocionar su nuevo álbum ‘Scorpion’.

Las quejas no han tardado en llegar a la compañía: los suscriptores aseguran que, en todas las secciones de la aplicación, se encontraban con el anuncio del lanzamiento del artista. “Es razonable que Spotify quiera promocionar un lanzamiento de gran calibre como es el de Drake. Pero no hay justificación para que, aquel que paga la cantidad estipulada por el servicio, se encuentre la plataforma infestada de anuncios tanto si le gusta como si no el artista” contaba en sus redes uno de los usuarios.

Hace pocos días, J. Balvin era noticia ya que se había convertido en el artista más escuchado del mundo en Spotify. Reemplazaba así a Drake, que llevaba unos meses siendo el ‘Rey de Spotify’. J. Balvin superaba la cifra de 48 millones de oyentes mensuales gracias a singles cómo el de ‘X’. Este tema, que comparte con Nicky Jam, ha sido reproducido ya 327 millones de veces en la plataforma.

Pero, esto no le duró mucho. Según los datos de Spotifycharts, ‘Scorpion’ consiguió en un solo día 132 millones de reproducciones, superando así el récord de Spotify que tenía el disco ‘Beerbongs and Bentleys’ del artista Post Malone.

Pero estas cifras están llenas de controversia. Según la BBC, “son varios los usuarios de Spotify los que han protestado por la excesiva promoción que ha hecho la plataforma con este disco, incluyendo la imagen de del rapero en cientos de listas de reproducción, incluso en aquellas donde no debería estar, como la de ‘Best of british’ o ‘Éxitos de España’ sabiendo que el cantante es canadiense”. De hecho, algunos de estos suscriptores indignados han solicitado reembolsos por parte de la plataforma.

Estas quejas también han ido encaminadas hacia la imagen de la multinacional sueca frente a los usuarios, en la que parecen tener más preferencia por las multimillonarias campañas como las de Drake, antes que la propia elección de los oyentes.

Esto abre una polémica interesante sobre el modelo de negocio de las plataformas streaming. Ante tal descontento, Spotify ha prometido a la versión premium eliminar estos anuncios. Así los usuarios podrán elegir por si mismos lo que quieren escuchar, ya que esto es una las ventajas principales por las que se decide pagar la suscripción. La compañía también ha recompensado a algunos de sus clientes con un mes gratis de suscripción.

Spotify: YOU WILL LISTEN TO DRAKE AND YOU WILL LIKE IT.



Me: But I want to....



Spotify: DRAKE. pic.twitter.com/xdxcej6bB5 — Dani Deahl (@danideahl) 29 de junio de 2018