Crystal Fighters: "El brexit fue culpa de las mentiras de los medios"

Javier Herrero.

Iconos del "indie" británico y también del español por su fuerte filiación con la música vasca, Crystal Fighters regresan este fin de semana a España para seguir predicando con nueva música una identidad difusa que bebe de todas partes y que no cree ni en las fronteras ni mucho menos en el brexit.

"Es un fenómeno muy extraño de estos días de modernidad. Creo que eso fue culpa de las mentiras de los medios de comunicación, que crean realidades diferentes, historias que mucha gente cree y que provocan cierto caos. Por eso no culpo tanto a las personas como a la manipulación de la opinión", afirma a Efe su líder, Sebastian Pringle.

El motivo de la entrevista es su aparición este fin de semana como grandes protagonistas del festival Río Babel de Madrid junto a otros artistas como Bunbury, Bebe, Juanito Makandé, Miranda!, Jenny & The Mexicats y Nathy Peluso, lo que hace de esta cita por segundo año un encuentro privilegiado entre las dos orillas del Atlántico.

"Nosotros no solo tenemos lazos con América del Norte por Graham Dickson, uno de nuestros miembros, que es de allí y ha traído consigo muchas influencias de EE.UU., sino también con Sudamérica, en concreto con países como Brasil, Bolivia, Venezuela o Colombia", señala sobre su encaje en esta cita intercultural de la capital.

Se trata, en efecto, del foro adecuado para una banda mitad británica, mitad navarra, que tiene su base de operaciones habitual en el norte español y que se caracteriza por la inclusión de elementos de percusión como la txalaparta vasca.

"Estamos muy agradecidos por todo el amor y la forma en la que el público español nos ha recibido siempre", subraya Pringle, que recuerda con especial cariño un concierto del Jazzaldia en una de las playas de San Sebastián y otro en la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela.

La de Madrid no será su única cita en 2018, ya que está prevista su presencia también el 2 de agosto como parte del Arenal Sound de Burriana (Castellón), el más multitudinario de los festivales nacionales, y el 21 de septiembre dentro del Granada Sound.

Mostrarán nuevo material como "Boomin' in your jeep", anticipo de su próximo disco de estudio, el cuarto ya tras "Star of love" (2010), "Cave rave" (2013) y "Everything is my family" (2016), actualmente en grabación y para el que de momento no tienen ni título ni fecha de lanzamiento, aunque podría llegar "con 2019", vaticina uno de sus autores.

Para abrir boca de lo que vendrá, su actual sencillo muestra una nueva dirección musical, "resultado de experimentar y apurar al máximo la combinación de muchos estilos distintos", cuenta Pringle, que ha utilizado el mismo "sampler" con el que jugueteaba en su adolescencia.

"Desde que empezamos a trabajar en ello, nos llegaron esos ecos del pasado, la energía fresca del principio", añade sobre el "clima de relax" en el que esta canción fue grabada, curiosamente en el mismo almacén que su álbum de debut.

No será por falta de medios, ya que su cuarto disco será el primero en el que la banda aparecen respaldada por una multinacional, Warner Music.

"Es diferente trabajar así, un reto mayor. Hemos escrito muchas canciones, más de las que habíamos escrito nunca para cualquier otro disco, y las hemos producido de muchas formas intentando hallar otra cara de Crystal Fighters", revela orgulloso.