Consejos Informativos creen que acuerdo nace viciado sólo con PP y Cs a favor

Los Consejos de Informativos de RTVE han criticado la norma de concurso público para elegir a la cúpula de la corporación a la que hoy ha dado el visto bueno la Mesa del Congreso sólo con los votos del PP y Ciudadanos ya que querían "un desbloqueo por consenso" y así "el concurso parte viciado".

"Nos parece que de origen el concurso parte viciado, con riesgos, con sombra de sospechas, nosotros lo que queremos es consenso y neutralidad por encima de todo", ha indicado a Efe la vicepresidenta de los Consejos de Informativos de RTVE, Alejandra Martínez.

En la votación de hoy de la Mesa, PSOE y Unidos Podemos han declinado hacerlo por la falta de acuerdo, mientras que PP y Ciudadanos han dado luz verde a una fórmula que fija que el comité de expertos que habrá de preseleccionar a los candidatos al Consejo de Administración de RTVE cuente con 13 miembros: 6 elegidos por el PP, 3 por el PSOE, 2 por Unidos Podemos, 1 por Ciudadanos y el último, por "algún grupo minoritario".

Para Martínez, este acuerdo "se aleja bastante" de lo que "habría gustado" a los Consejos de Informativos, que creen "verdaderamente en la pluralidad necesaria en RTVE, aunque a los políticos les cueste entenderlo".

La norma definitiva de concurso para seleccionar a los candidatos a la cúpula de la corporación pública tiene que recibir ahora el respaldo de la Mesa del Senado para salir definitivamente adelante, algo que previsiblemente ocurrirá puesto que el PP tiene mayoría en la Cámara Alta.

En este sentido, Martínez ha criticado que "cualquier concurso o proceso de renovación" esté en manos de una mayoría o de una sensibilidad política en exclusiva, y ha recalcado que el concurso público que a partir de ahora se activará no lo hace "en los términos pactados" en el acuerdo que alcanzaron todos los grupos salvo el PP.

De este modo, ha añadido, el "primer filtro" que hay que pasar, el comité de expertos, pasa a tener un reparto en su composición que hace que el PP tenga mayoría, lo que sumado a Cs logra una mayoría de bloqueo: "Dependeríamos de su buena o mala intención a la hora de elegir a una Presidencia y a un Consejo de Administración neutral", ha aseverado.

"Si el consenso absoluto no era posible, al menos se tenía que haber logrado una mayoría suficientemente amplía y suficientemente plural que nos garantizase que no íbamos a ser en ningún caso ni de izquierdas ni de derechas", ha dicho Martínez.

La vicepresidenta de los Consejos de Informativos ha anunciado que si finalmente se activa el concurso en esos términos y nace "alterado o dirigido" harán "todo lo posible" para que se establezcan "los contrapesos necesarios para lograr la neutralidad necesaria".

"Es que nosotros nos creemos la pluralidad y los partidos políticos no acaban de creerse que nosotros no queramos ser de nadie, pero verdaderamente no somos de nadie", ha concluido.