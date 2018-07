El Congreso convalida el decreto del Gobierno para renovar Consejo de RTVE

El pleno del Congreso ha convalidado esta tarde el decreto aprobado por el Gobierno para renovar el Consejo de Administración de RTVE de forma urgente y transitoria, un trámite necesario para la designación de los nuevos consejeros.

Una convalidación que ha salido adelante con 179 votos a favor y 165 en contra y que se ha celebrado después de que el Pleno haya dado el visto bueno a la lista de seis consejeros consensuada por PSOE, Podemos y PNV con el apoyo de ERC y PDeCAT.

Ha sido la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la encargada de defender esta medida adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de junio y pedir el apoyo de los grupos porque se trata de una solución "puntual y transitoria" hecha con voluntad "constructiva" para que RTVE pueda recuperar la "independencia y el pluralismo".

Pero Ramón Moreno, del PP, ha cargado contra este "decretazo" porque no supera "el examen de democracia", al tiempo que ha subrayado que los populares no van a legitimar "la tele moción" porque se ha convertido en una "moneda de cambio" para los nacionalistas y populistas.

"Su pufo chavista alcanza cotas irrespirables", ha defendido Moreno, que ha sido muy duro también con el PNV y Ciudadanos por mantener diferentes posiciones según el momento y el lugar.

Le ha contestado el diputado socialista José Miguel Camacho pidiéndole respeto para los trabajadores de RTVE porque no son "súbditos" del PSOE pese a los "desmanes" que se han producido en la televisión pública bajo el mandato del PP.

En una acalorada intervención, la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera se ha dirigido al PP afirmando: "Yo estoy alucinando, señores del PP, llámenos lo que quieran, 'viva Maduro', 'come niños' o lo que quieran", ha dicho antes de denunciar que fue este partido el que puso en el puesto de presidente de RTVE a un diputado de su grupo.

Desde Ciudadanos, Guillermo Díaz ha pedido al Gobierno y todas las fuerzas políticas que "saquen todos sus manazas" de los medios públicos; la única opción que tienen es retirar el "decretazo", pedir perdón a los trabajadores de RTVE y al periodismo, ha dicho.

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha dicho que "echar a manipuladores y a voceros" de RTVE "no es una opción, sino una obligación" y ha asegurado que "ahí siempre" encontrarán a su formación política.

Y en el PDeCAT, Feliu-Joan Guillaumes ha subrayado que dentro de tres o cuatro meses su formación probablemente no habría votado el decreto, por lo que ha avisado al PSOE de que "no se acostumbren a estos cheques en blanco, porque no van a tener muchos más".

El PNV también ha dado su visto bueno al decreto porque, aunque no le "gusta a pies juntillas cómo se pergeñó", había que buscar una forma de "desatascar" una situación originada por el PP, que "se ha quedado solo" en su propuesta de modelo para la corporación, ha señalado el diputado Joseba Agirretxea.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha subrayado que este decreto es un "mal menor", y ha calificado como un "despropósito y una vergüenza" el debate previo entre los diputados del PP, Ramón Moreno, y el PSOE, José Miguel Camacho.

También han habido críticas del parlamentario de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quien ha afirmado que la promulgación de esta norma "no puede enmascarar el bochornoso episodio gestado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y Unidos Podemos".

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, en cambio, ha señalado que esta convalidación supone la entrada de "aire fresco" en RTVE, y ha servido para "desatascar" esta legislatura, en la que "se aprobaban proyectos de ley que no se tramitaban y leyes que luego no se cumplían".