Conciertos de Bruce Dickinson durante guerra de Sarajevo, a la venta en junio

"Scream for me Sarajevo", el documental que narra la historia de los conciertos que en 1994 dio Bruce Dickinson junto a su banda Skunkworks en pleno asedio de la capital bosnia, saldrá a la venta en varios formatos el 29 de junio, según ha informado hoy la discográfica.

"Esta es una película sobre personas extraordinarias que desafían los horrores de la guerra y músicos que arriesgaron sus vidas para representar un espectáculo para ellas", destaca la nota de prensa de Universal Music sobre este trabajo que estará disponible en DVD, Blu-Ray y digital.

Dickinson, flamante voz de Iron Maiden desde 1981, volvió a Sarajevo en 2015 para grabar nuevas escenas al cumplirse 20 años de aquellos eventos, que tuvieron lugar un año antes de la firma de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra más sangrienta y larga de la antigua Yugoslavia.

"No estábamos protegidos, no había un plan y las balas eran reales, pero a la mierda, fuimos de todos modos", relata el célebre vocalista en su reciente autobiografía "What Does This Button Do?", en la que también recuerda que "el concierto fue inmenso, intenso y probablemente el espectáculo más grande del mundo en ese momento para el público y para nosotros".

Más de 100.000 personas murieron y hubo cientos de miles de heridos y desplazados a causa de aquel conflicto, aunque "Scream for me Sarajero" se preocupa por mostrar a la vez una "próspera comunidad de artes underground" en un momento en que el país pensaba que había sido olvidado por el resto del mundo.