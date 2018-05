Coetzee:Tengo reservas con el inglés a nivel personal, filosófico y político

Carmen Sigüenza

El premio Nobel y escritor sudafricano J.M.Coetzee está en Madrid, donde ha venido a promocionar su último libro, "Siete cuentos morales", algo que hace por primera vez en España, y con un título que ha salido en español antes que en inglés, toda una declaración de intenciones para el autor.

"Cómo intentar describir la relación de uno con la lengua en la que trabaja a nivel profesional es algo profundo y complicado, pero tengo reservas con respecto al inglés a nivel personal, filosófico e incluso a nivel político", ha explicado el escritor ante un auditorio lleno en la Fundación Telefónica.

Pero aunque el asunto era "complejo", el escritor, en diálogo con la editora argentina Soledad Costantini, coeditora de "Siete cuentos morales" junto con Random House, ha precisado, citando la relatividad lingüística del filosofo alemán Humboldt o de Sapir-Whorf, que la lengua inglesa está en proceso de convertirse en idioma mundial por la globalización.

"Hay muchos que piensan que puede ser positivo, pero, como cualquier otro idioma, el inglés tiene cosas imbricadas y si empiezas a ver el mundo con las cosas que tiene imbricadas el inglés, puede que te estés equivocando; por ejemplo, expresiones como sentido común (common sense), los anglohablantes que las utilizan creen que es un juicio universal y que no exige otro análisis. En un idioma no debe estar incluido la opinión del mundo", sostiene.

Y es que Coetzee, que estudió en Estados Unidos y soñó de joven, 50 años atrás, según ha explicado hoy, publicar en Londres y Nueva York, como hizo con su libro "Esperando a los bárbaros" para que luego se tradujeran del inglés a los demás idiomas, hoy quiere que sus libros salgan primero en español y luego en australiano. Veremos qué dice la gente", recalca el escritor, que asegura que fue "distanciándose de Estados Unidos desde Bush hijo".

Y así sale "Siete cuentos morales", donde Coetzee recupera a su personaje Elizabeth Costello, la conferenciante que es su alter ego femenino, y a la que sitúa cerca de la vejez, algo decrépita.

Un libro breve pero muy intenso, donde el autor de "Vida y época de Michael K" reflexiona y pone en cuestión temas como la fidelidad, la vejez, la relación de dependencia de padres e hijos, el sentido de la belleza, el derecho de los animales o la empatía.

Una Elizabeth Costello que vive un pueblo de la meseta castellana y dialoga con sus dos hijos en persona y en carta desde tres puntos, Niza, Estados Unidos y el pueblo de España donde convive con un montón de gatos a los que da de comer, y un pobre hombre del pueblo que se desnuda delante de la gente y que ella ha acogido para que no le metan en una institución.

"Empecemos diciendo que ella no es muy simpática, es dominante, intolerante, arrogante... pero cree que lo que hace que la vida interior de las personas sea accesible a los demás, incluidos los seres no humanos, es la empatía", sostiene el autor.

Cree -continúa- que la racionalidad está sobredimensionada, y eso puede ser discutible, pero, por ejemplo, puede que solo un enfoque racional de la agricultura pueda llevar a un nivel de crueldad de escala inimaginable", precisa Coetzee.

Y es que el libro acaba con la imagen de un pollito en la cinta transportadora de una fábrica que, por ser macho, termina triturado lentamente.

Los gatos, y si éstos tiene alma y cara; el tema de la belleza - "¿De qué me ha servido toda esa belleza?, ¿El contacto con la belleza nos hace mejores?"- se pregunta Costello, son otros temas del libro, donde su protagonista repite que no le interesa el amor, "lo único que me interesa es la justicia".

Para el escritor australiano, el tema de los gatos y su expansión sin control por el pueblo donde ella vive es bastante "loco", porque "en términos ecológicos es algo indiscriminado y sin control, pero ella dice que quiénes somos nosotros para decidir quién entra en este mundo o no".

Coetzee, que repetirá este modelo de diálogo con la editora argentina para presentar su libro por otras partes de España como Bilbao o Granada, firmará ejemplares de su libro mañana por la tarde en la Feria del Libro.