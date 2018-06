Ciudadanos: "Lo único que querían era quitar Tele PP para poner Tele PSOE"

El portavoz de Cs en la comisión mixta de control parlamentario de RTVE, Guillermo Díaz, ha dicho que el decreto ley del Gobierno para renovar de forma urgente y transitoria la cúpula de la corporación pública demuestra que "lo único que querían era quitar Tele PP para poner Tele PSOE".

En declaraciones a Efe, Díaz ha asegurado que esta medida del Ejecutivo de Pedro Sánchez "consuma que el PSOE en ningún momento quiso hacer un concurso público", tal y como establece la ley que se aprobó el pasado septiembre y que aún no se ha puesto en marcha por falta de acuerdos en el Parlamento.

"Lo único que querían era quitar Tele PP para poner Tele PSOE y en cuanto han podido se han hecho un Rajoy y han modificado las normas para poder colocar y pegar un 'dedazo' con el presidente de la entidad", ha criticado Díaz.

Una decisión con la que "van ofreciendo cargos para que ERC pegue su 'dedazo' e implemente un modelo como el de TV3", que el diputado irónicamente ha calificado como una "televisión pública ejemplar".

El decreto ley, que cesa de forma inmediata al actual Consejo de Administración y que se ha aprobado el día que concluye el mandato de José Antonio Sánchez como presidente de RTVE, fija que el Congreso y el Senado tendrán que elegir en 15 días a los diez nuevos consejeros, de entre los cuales se designará en un mes a su futuro presidente.

Díaz ha avanzado que la formación naranja no apoyará ninguno de los consejeros que se propongan en las Cortes: "No sólo no vamos a apoyar sino que no vamos a entrar en la perversión de los medios públicos que va a suponer el reparto de 'dedazos' ni en el daño que va a suponer".

Ha insistido en que Ciudadanos ha apostado desde el principio por el concurso público y en él siguen y ha instado a que "quien quiera estar en otras tesis, que lo explique".