Cinema Jove reúne 75 títulos de más de 30 países para sus secciones oficiales

La trigésima tercera edición del Festival Internacional de Cine de Valencia-Cinema Jove, que tendrá lugar del 22 al 29 de junio, reunirá 75 títulos de más de treinta países que conforman las secciones oficiales de largometrajes, cortometrajes y "webseries".

De estas 75 obras, diez películas de distintas nacionalidades forman parte de la sección oficial de largometrajes, 52 producciones de veinticuatro países estarán en la sección de cortometrajes, y trece "webseries" procedentes de diez países distintos competirán en esa sección específica.

Así lo han confirmado hoy en el acto de presentación de las secciones oficiales del festival el director de Cinema Jove, Carlos Madrid, y la coordinadora de la sección de "webseries", María Albiñana.

Carlos Madrid ha destacado la presencia de la película "#Seguidores", de Iván Fernández de Córdoba, como una de las diez producciones de la sección oficial de largometrajes, y la primera de origen valenciano que se selecciona desde hace una década, además, llevada a cabo "sin ningún tipo de ayuda institucional".

Junto a "#Seguidores", los otros nueve largometrajes que se han seleccionado y que se proyectarán en la Filmoteca de Valencia entre el 22 y el 29 de junio son "Silent Night", "Vakuum", "Jibril", "Danemark", "L'Animale", "The Swan", "Genezis", "Restos de viento" y "The Hungry Lion", estas dos últimas de México y Japón, respectivamente, las únicas representantes no europeas de la sección.

Los temas que se tratan en estas producciones están relacionados con "heridas abiertas" de la sociedad actual, como las noticias falsas, el ciberacoso, la culpabilización de las víctimas de violación o el incremento de grupos extremistas.

Madrid también ha señalado que la película inaugural de Cinema Jove será "Wij", del holandés René Eller, basada en dos jóvenes universitarios que "quieren experimentar" en sus relaciones, tanto entre ellos, como con otras personas.

En relación con los cortometrajes, se proyectarán en el teatro Rialto entre el 22 y el 30 de junio, un día más tras la clausura oficial del festival. De los 52 seleccionados, han destacado la producción china "A Gentle Night" (de Qiu Yang), ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2017, o el corto español "Matria" (de Álvaro Gago), Gran Premio del jurado en Sundance 2018, entre otros.

Además habrá medio centenar más de cortos procedentes de una veintena de nacionalidades, entre los que destacan nueve españoles, cinco suizos (con una coproducción de ambos países), cinco franceses y cuatro portugueses.

En el apartado de "webseries", Albiñana ha destacado que todas se estrenan en España, y que "casi todas" se verán por primera vez en Cinema Jove y luego "empezarán a recorrer otros festivales".