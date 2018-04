César Brandon, de ganar "Got Talent España" a firmar libros en Sant Jordi

El ganador de la edición 2018 del concurso televisivo "Got Talent España", César Brandon, ha estado esta mañana en Barcelona firmando su primer libro, "Las almas de Brandon", donde reúne historias cortas, cuentos y poemas de todo tipo que tratan sobre el amor, la soledad y la vida en general.

"El libro, al fin y al cabo, es un resumen de absolutamente toda mi experiencia, desde que empecé a escribir. Habla sobre la vida, sobre cualquier aspecto de ella", ha explicado a Efe el joven autor de 24 años, originario de Guinea Ecuatorial.

Brandon logró imponerse en la última edición del programa de talentos "Got Talent" a todo un grupo de contrincantes, que ejecutaban espectáculos complejos de magia, baile y música, simplemente con recitar sus poemas.

Ahora, Brandon ha dejado momentáneamente su vertiente más poética y ha cumplido su sueño de ser escritor de ficción con "Las almas de Brandon" (Planeta), un libro en el que ha vuelto a lo que fue el origen de su escritura: la narrativa corta.

"Empecé escribiendo narrativa, la poesía es algo que me encontró a mí por casualidad, porque cuando escribía relatos cortos estos cogían rima y cuando los leía me daba cuenta que tenían forma de poesía, y así fue como empecé a recitar", ha asegurado el ganador del "Got Talent España" 2018.

Brandon ha estado toda la mañana firmando libros en la Rambla de Catalunya de Barcelona, donde han acudido todos sus seguidores, unos aficionados muy entusiastas que han mantenido una fila constante de más de cuarenta personas durante una hora y que aprovecharon para conversar y hacerse fotos con uno de sus ídolos televisivos.

El autor ha explicado, mientras seguía firmando libros y con el rostro empapado en sudor, que este es su primer Sant Jordi como escritor, pues "como lector ya había estado aquí durante estas fechas, pero es bastante diferente estar al otro lado".

Sin duda, la vida de este joven escritor, que llegó hace siete años a España para estudiar Educación Social en Ceuta, ha cambiado radicalmente desde que ganó el certamen televisivo: antes de concursar en él se encontraba desempleado y ahora la gente hace cola para poder tomarse una foto con él y comprar su libro.

"Esta siendo una experiencia muy linda, porque al haberme hecho famoso en la tele, al fin y al cabo, se crea una especie de barrera con la gente que te lee. Lo bueno de todo esto es venir aquí y poder ver que tanto ellos como yo somos reales, poder mirarnos a los ojos y hablar un rato", ha destacado Brandon.