Certamen Internacional Danza de Barcelona entrega becas a 14 jóvenes talentos

La octava edición del Certamen Internacional de Danza de Barcelona, cuyo jurado preside el argentino Julio Bocca, ha otorgado catorce becas a los jóvenes ganadores, lo que les permitirá acceder a escuelas internacionales de prestigio, según un comunicado hecho público hoy.

Entre el 10 de mayo y hoy, jóvenes bailarines de entre 12 y 22 años han competido en las categorías de danza clásica y danza internacional para conseguir becas, incorporaciones a las mejores escuelas de danza del mundo o a residencias en las compañías profesionales.

El jurado, presidido por Bocca y formado por Igal Perry, Helena Bayo, Mariaelena Ruiz, Jo Joo Hyun y José Luiz Lozano, ha escogido como ganadores a Fanny Bonnin, Hyunwoo Park, Seehun Kim, Soyul Kim, Tomas Ruao, Justine Scarabello, Emma Sicilia, Hugo Fraresso, Ahhyun Kim, Eujun Jung, Tereza Dragomir, Cyrielle Jost, Lee Jihyun y Yun Jai Do.

Las escuelas en las que recibirán formación y harán sus estancias los jóvenes serán: Harid Conservatory, Compañía Nacional de Danza, Ballet de Galicia, Barcelona Dance Center, International Ballet Summer School Dresden, Peridance Capezio Center, A+A, Cary conservatory y Korea National University of Arts.

También el Balletto di Siena, Institut of the Arts Barcelona, Northern school of contemporany dance, Martha Graham school, Acosta Danza (Cuba), Impulstanz (Vienna), Accademia Internazionale Coreutica (Firenze), Techniche di Danza moderna International y Summer Intensive 2018 (Roma).

El certamen, creado en 2008 por Georgina Rigola, tiene el objetivo de que los jóvenes bailarines puedan presentar sus trabajos y, posteriormente, trabajar "de la mano de grandes profesionales reconocidos internacionalmente".