Cerrado al público por segundo día consecutivo el Museo del Greco de Toledo

MUSEO GRECO

Toledo, 24 may (EFE).- El Museo del Greco permanece hoy cerrado al público, por segundo día, ya que el personal reivindica que depende del contiguo Museo Sefardí y desde ayer no acude al Greco, cuyo director ha lamentado la situación y ha confiado en que se arregle cuanto antes "por el bien de Toledo y por el bien de todos". ,"Es una situación sobrevenida en la que nosotros no podemos hacer nada más que lamentarlo y, en los casos que se pueda, devolver el precio de las entradas que se hayan paga