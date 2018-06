Cepeda de OT: Captaba fondos para los refugiados cantando en la calle

Javier Herrero.

Cepeda, uno de los participantes con mayor tirón popular de la última hornada de Operación Triunfo, refleja sus fundamentos en un primer disco de estudio que, además de temas románticos, apela a su pasado a favor de los refugiados, recabando fondos en la calle entre gente que intentaba esquivar su discurso.

"Pero yo les cantaba canciones de Manuel Carrasco para que se pararan: 'Escúchame...'", ha recordado entonando la melodía durante una charla con Efe por la publicación mañana viernes de su debut discográfico en solitario, "Principios" (Universal Music).

De él dice Luis Cepeda (Ourense, 1989) que es "exactamente lo que quería hacer" pese al breve lapso de tiempo transcurrido desde su salida de la Academia de OT, en parte gracias a los casi tres meses de composición mano a mano con David Santisteban.

Se compusieron diez canciones y diez figuran en el repertorio final, seis escritas junto al citado autor y productor, otras tres íntegramente suyas y una última en colaboración con el cantautor Andrés Suárez.

"¡Si es gallego, por Dios!", exclama al preguntársele si conocía a su paisano antes de este encuentro. "Con un vinito y un jamón, nos hicimos un temón", bromea respecto al resultado, "El silencio dijo sí".

Entre todos esos cortes, llaman la atención los sencillos de corte sentimental "Llegas tú" y "Esta vez", pero también otro de título enigmático y fondo social, "723".

"Fue un nombre al azar con el que representar la historia de un refugiado al que ponen un número, porque para los gobiernos son como ovejas. Luego nos dimos cuenta de que coincidía con la página del libro de la Constitución en la empiezan a hablar sobre ellos", relata.

Cepeda, que trabajó para ACNUR durante dos años, reconoce que su experiencia a veces resultaba "frustrante".

"Hay que tener mucha paciencia, porque solo una de cada cien personas te escucha, ya que hay mucha incredulidad frente a las ONGs y la gente no es muy propensa a aceptar algo que supondrá un gasto mensual", analiza.

En paralelo, la música se convirtió en "un hobby que fue pidiendo más". Entró en su vida muy pronto, a través de "misa", y volvió a ella en la Universidad, "al ver que servía para que las chicas se fijaran más".

En 2015 fue elegido para la tercera edición del concurso de talentos La Voz dentro del equipo de Malú. "Pero estuve como dos horas", dice sobre su rápida eliminación, algo que no ha pasado en OT, tras salvarse hasta en cuatro nominaciones gracias al público.

De la noche a la mañana, se convirtió en un ídolo de masas. "Un talent-show es una forma de promoción bestial. No me siento orgulloso por no haber mamado de todos esos garitos en los que hay que tocar hasta que cumples el sueño de lanzar un disco", afirma con sorprendente honestidad.

De hecho, él pasó del escenario televisivo en el que unos 2 millones de personas seguían semanalmente su progresión a grandes espacios por toda España junto al resto de sus compañeros, como el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en el que actuará este viernes ante unas 60.000 personas.

"Cuando canto delante de 20 personas me pongo más nervioso que cuando canto ante miles", revela.

La otra cara de la moneda es la exhaustiva atención que recibe cada cosa que hace o dice, como el mensaje que en las últimas horas dedicó a su compañera Aitana por su cumpleaños.

"Cada vez que subo un tuit, me lo pienso diez veces. Soy muy consciente de lo que digo, porque sé la repercusión que va a tener, las posibles críticas, pero también lo positivo. Veo las redes como algo personal, no como profesional, porque así es como se nos ha visto en OT", explica.

Su futuro lo ve con esperanza, deseando que un día pueda mirar atrás y encuentre "muchas canciones que han llegado a mucha gente".