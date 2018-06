Celia Villalobos (otra vez), sobre Màxim Huerta: "El que nace lechón muere cerdo"

No suele pasar desapercibida cada vez que hace declaraciones públicas. Y este jueves ha sumado otra polémica a su historial. Sí, es Celia Villalobos, diputada del PP, que se ha referido en un programa de televisión a Màxim Huerta, que dimitió este miércoles del cargo de Ministro de Cultura y Deportes tras un caso de fraude fiscal, recurriendo a un refrán: "Tenía que dimitir porque el que nace lechón muere cerdo".

Ha sido concretamente en el programa Espejo Público de Antena 3, donde ha dicho que Huerta "tenía que dimitir, no tanto por lo que ha hecho como por lo que han dicho él y su jefe, porque él ha sido la jauría durante tantísimos años. El que nace cerdo muere lechón o no sé qué historias... pues igual".

Algo se intuía nada más aparecer Villalobos por el plató, puesto la presentadora del magazine matinal. Susana Grisso, desveló que fuera de micrófono le había dicho que la sentaba tan tarde en el plató para que no hablara de Màxim Huerta.

La diputada popular insistía en que ella no quería hablar del ya exministro, pero tras hacer una defensa cerrada del nuevo responsable de la cartera de Cultura, José Guirao, Grisso le preguntó si Huerta tenía que dimitir. Y Villalobos se lanzó a la piscina para volver a salpicar, como ha hecho en tantas otras ocasiones. Desde la crisis de las vacas locas ('Le digo al ama de casa que no eche huesos de vaca cuando haga una comida, aunque ya no se venden, sino de cerdo'), al “¡No son más tontos porque no se entrenan!”, pasando por Candy Crush.