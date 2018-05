Carmen G. de la Cueva retrata a la Simon de Beauvoir más cercana

La escritora Carmen G. de la Cueva se ha acercado a la vida y obra de la autora francesa Simone de Beauvoir para descubrir su faceta más cercana y construir un relato de "una mujer en su contradicción" con una biografía ilustrada.

"Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir", editado por Lumen, ofrece la visión de Carmen G. de la Cueva (Alcalá del Río, Sevilla, 1986) sobre una de las personalidades más celebres del siglo XX, un icono para las mujeres, que va más allá de sus enseñanzas y su relación con Jean Paul Sartre para indagar en su infancia y su paso a la juventud, con todas sus inseguridades.

La autora, que ya había hablado de Beauvoir en su primer libro, "Mamá quiero ser feminista", tuvo como referencia en su juventud a la escritora francesa, muerta el mismo año en el que ella nació, según recuerda en una entrevista con Efe.

Un icono que las mujeres de su generación no leían a pesar de usarla como referente con "citas sacadas de contexto sin entender su vida", de tal forma que decidió retratar su lado "más humano" y la lucha que supuso para ella, una "niña rara", encontrar su propio camino.

La escritora sevillana afirma que todo lo que leía sobre Simone de Beauvoir estaba ligado a su relación con Sartre, pero ella no quería contar una vida de pareja. Por eso, explica, tuvo que "desaprender" todo lo que conocía de la francesa para comenzar a encontrarla.

"Quería encontrar mi propia Simone", asegura la autora, que sostiene que no se trata de un relato universal sino de un retrato "cercano, como de una amiga, de alguien que sufrió y se sintió perdida".

"Tenía la idea de que era una mujer exitosa, sin fisuras, un tótem, pero vi que era una mujer como yo, que lo había pasado mal para poder escribir", señala Carmen G. de la Cueva, directora de una comunidad virtual dedicada a la difusión de la literatura escrita por mujeres y el feminismo, y de la editorial feminista La señora Dalloway.

A través de la lectura de las novelas de Simone de Beauvoir y de su amplia producción autobiográfica, Carmen G. de la Cueva reconoce la imagen que la francesa quería transmitir a su público y, además, se sumerge en las zonas más problemáticas de su vida y de su discurso.

No obstante, asegura que hay muchas cosas que siguen en la sombra y que no hace falta saber porque "no es un libro morboso ni escandaloso".

La escritora ha confiado en que la cercanía con la que ha escrito este libro, que ha sido ilustrado por Mar Hernández, conocida como Malota, acerque a las mujeres más jóvenes al personaje.