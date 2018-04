Carlos Sainz regala al Rey el casco con el que ganó el Dakar este año

En su visita, Carlos Sainz ha regalado al rey Felipe VI una réplica del casco con el que compitió en la última edición del Rally Dakar el pasado enero, en el que consiguió su segundo título a bordo de un Peugeot. El campeón también ha mostrado al jefe del Estado dicho Peugot, que ha llevado expresamente al Palacio de la Zarzuela.

Don Felipe ha querido mantener un encuentro con Sainz y a su copiloto, el barcelonés Lucas Cruz, en reconocimiento a su segundo título de coches en el Dakar después del que consiguió en 2010.

En las declaraciones a los periodistas fuera de la Zarzuela, el piloto madrileño ha manifestado que “es encantador. Muy contento y muy normal, como es él”, refiriéndose a Felipe VI. También ha desvelado que en su conversación con el Rey “no han hablado de fútbol, sino de coches, por su interés en conocer cómo fue su segundo triunfo en el Dakar y la dureza de la carrera”.

Preguntado si don Felipe es más aficionado al automovilismo que a las motos, Sainz ha contestado: "El Rey es un deportista y está puesto al día del mundo del deporte. Es obvio, se nota, se ve".

"El mundo del deporte en concreto le gusta y lo practica. Además, no hay más que ver lo forma que está. Tiene que ser difícil con tanta comida y tantos compromisos, y la verdad es que está impecable", ha destacado Sainz.

Sobre su futuro deportivo, el piloto madrileño, de 56 años, ha explicado que aún no sabe si disputará la próxima edición del Dakar y que está estudiando "qué opciones hay" y "si merece o no la pena" seguir compitiendo después de que Peugeot decidiera no seguir con el proyecto.

"Hay que ver las distintas posibilidades que pueda haber ver, si merece la pena. Desde luego, si volvemos al Dakar tiene que ser con un proyecto que nos permita luchar por la victoria. Correr por correr a estas alturas no sería. Hay que esperar a ver" ha comentado el también doble campeón del mundo de rally (1990 y 1992).