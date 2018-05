El cantante de Sigur Rós se suma al Primavera Sound con su proyecto "Liminal"

Jónsi (cantante de Sigur Rós), Alex Somers y Paul Corley estarán en el Primavera Sound con su nueva grabación de música ambient, "Liminal", según los organizadores, que han publicado hoy los horarios definitivos de las actuaciones de los más de 200 nombres que estarán en los 14 escenarios del festival.

Primavera Sound, que tendrá lugar del 30 de mayo al 3 de junio, reunirá este año en el recinto del Fòrum de Barcelona a artistas de la talla de Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Migos, A$AP Rocky y Jane Birkin.

De los artistas ya anunciados, Primavera Sound ha notificado hoy la anulación del concierto de Madlib, que no podrá actuar "debido a motivos personales".

Entre las novedades conocidas cabe señalar el cambio de ubicación del Heineken Hidden Stage, que estará al aire libre en el lugar donde el año pasado se celebró el concierto sorpresa de Arcade Fire.

En total serán siete los artistas que pasarán por este escenario los cuatro días en el Parc del Fòrum, dos de los cuales ya han sido anunciados (Belly y Lee Fields & The Expressions) y el resto se irán desvelando a lo largo de los próximos días.

The Warehouse, el espacio dedicado a la música electrónica, también cambia de ubicación y estará donde el año pasado estaba el Hidden Stage.