"La bruja Leopoldina", el cuento inédito que Miguel Delibes olvidó quemar

Como un homenaje que, seguramente, no le hubiera gustado a Miguel Delibes ha descrito su hija la publicación del cuento inédito "La bruja Leopoldina", que el autor vallisoletano escribió a los 18 años, un relato ilustrado que acompaña en un volumen a los textos autobiográficos del escritor.

"La bruja Leopoldina y otras historias reales", editado por Destino, es el volumen que reúne las narraciones autobiográficas de Miguel Delibes (1920-2010) ya publicadas "Mi vida al aire libre" y "Tres pájaros de cuenta" junto con este cuento y que ha presentado hoy Elisa Delibes en una rueda de prensa en la Biblioteca Nacional.

Este cuento es uno de los pocos textos sin publicar que se encontró entre los papeles de Delibes a su muerte, en marzo de 2010 ya que, según explica su hija, "fue tan pudoroso con su vida privada y tan exigente con su vida literaria que lo que no quiso ver publicado o curioseado, él mismo se encargó de destruirlo".

Pero hallaron un cuaderno de hule con hojas cuadriculadas en las que un joven Delibes había escrito y dibujado ilustraciones de este cuento que, según su hija, debió olvidar echar al fuego. Escrito diez años antes de ganar el Premio Nadal con "La sombra del ciprés es alargada" (1948), este texto inédito es muy diferente a lo que luego escribió a lo largo de su carrera literaria.

"No pasaría nada" si no se hubiera publicado este cuento, escrito en letras mayúsculas, ya que no añade nada ni a la carrera literaria no a la de dibujante de Delibes, ha recalcado su hija, que ha considerado no obstante que se trata de un regalo poder tener este texto inédito de su padre.

Un padre que no les contaba cuentos a ella y sus hermanos cuando eran niños porque los padres, argumenta, no lo hacían en esa época. Como tampoco hablaban de literatura en casa, ha recordado Elisa Delibes.

Para Elisa Delibes, profesora de instituto, este libro es la única obra de su padre que puede ser leída por niños, pues no considera adecuada para los lectores jóvenes obras como "Cinco horas con Mario".

Así, acompañan a este cuento los relatos "Mi vida al aire libre" y "Tres pájaros de cuenta", los más cercanos al género memorialístico dentro de la obra de Miguel Delibes, cuya publicación en los años 60 en una pequeña editorial y luego en una colección para niños hizo que no tuvieran mucha difusión.

Por eso, ha indicado su hija, la publicación del cuento "brinda una segunda oportunidad" a estos dos relatos, que cree que están entre lo mejor que escribió un Miguel Delibes "jovial y optimista", que aparece como protagonista de estos textos acompañado de su familia y amigos, sobre todo en el campo.

En "Mi vida al aire libre" el autor describe personajes, actividades deportivas, paisajes o animales: "Hablo de todos los deportes que he practicado en mi vida, aunque sin destacar en ninguno. En el libro lo que hago es reírme saludablemente de mí", dijo el propio Delibes sobre esta obra.

Mientras, "Tres pájaros de cuenta", libro que dedicó a sus nietos, reúne tres relatos sobre la vida natural y la experiencia del autor, a través de la grajilla, el cuco y el cárabo.

El director de la editorial Destino, Emili Rosales, ha destacado la importancia de este libro ya que son muy pocos los textos expresamente autobiográficos de Delibes, aunque en sus novelas haya referencias veladas.

Así, ha agregado, acercan al lector a experiencias propias o familiares de Delibes, experiencias felices ya que el ámbito donde transcurren es el aire libre y el campo.