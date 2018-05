Bisbal llega con los pimientos de Almería a 'El Hormiguero'

David Bisbal ha vuelto al plató de 'El Hormiguero' después de inaugurar las entrevistas en los inicios del programa, ya que el almeriense fue el primer invitado al programa de Pablo Motos en la tercera edición.

Bisbal, entre otras cosas, ha promocionado los pimientos de Almería, poniendo en un aprieto a Motos. Por sorpresa, le ha sacado un regalo de debajo de la mesa, unos pimientos, para que los probara el presentador del programa: "Me he venido arriba, nunca pensé que me ibas a sacar unos pimientos de debajo de la mesa".

El artista ha superado las diversas pruebas que se le han planteado. Se ha jugado con Motos chupitos a ver quién mentía mejor y ha descubierto curiosidades de china con Yibing.

Además, ha comprobado cuál es la "estafa de los trenes" que le ha ensañdo Luis Piedrahita.

Junto a las pruebas, el cantante ha hablado de su carrera profesional, que está preparando su nueva gira que arrancará el 8 de junio en Roquetas de Mar y lo llevará por muchas ciudades de España, y de sus participaciones en programas de televisión.