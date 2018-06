Así es el mejor restaurante del mundo: La Osteria Francescana

La Osteria Francescana es, a día de hoy, el mejor restaurante del mundo. Así lo ha decidido el jurado de The World's 50 Best Restaurants, que le ha otorgado el premio por segundo año en detrimento del Celler de los hermanos Roca. En COPE te enseñamos todos los detalles del menú de tres estrellas que el chef Massimo Bottura lleva años preparando.

Localización

Situado en una pequeña calle empedrada de Módena, via Stella 22, en Italia, el restaurante apenas llama la atención. Una puerta con un pequeño toldo y dos macetas son la única decoración que se permite Bottura para anunciar la entrada.

Una vez dentro, lo que más llama la atención es el contraste entre el negro austero de las sillas y el mantel blanco impoluto de las doce mesas que conforman el restaurante. El techo, de un marrón profundo y bizarro, es testigo de las pinturas contemporáneas que decoran las paredes sin llegar a saturarlas.

Horario

El restaurante está abierto de martes a sábado para la comida y la cena. El domingo y el lunes son día de descanso para los cocineros. Las horas de llegada son las 12:30, las 13:00 o, en horario de cena, las 20:00 y las 20:30.

Menú

La Osteria Francescana tiene dos menús degustación. Está la modalidad de 10 platos (250 euros) o 12 platos (270 euros). Si el comensal quiere maridaje de vinos, tiene que añadir 140 o 180 euros al montante final dependiendo de sus gustos.

Los platos de la carta tienen un precio estable. De los entrantes, destaca la Insalata di Mare (70 euros) y el Croccantino of foie gras covered with Noto almonds and Piedmont hazelnuts with Villa Manodori Traditional Balsamic Vinegar (90 euros).

Los nombres exóticos y sugerentes copan los seis platos principales: Ravioli of leeks, foie gras and truffle (70 euros), que rescata la esencia de la pasta italiana, o Modenese miniature tortellini served in capon broth (60 euros), que reinventa la idea de los tortellini y la adapta al minimalismo gastronómico.

Los platos secundarios son un poco más caros. La Lobster with double sauces, acidic and sweet, langosta con distintas salsas, llega a los 90 euros. Pero el plato más caro de la carta es A singular interpretation of beef fillet alla Rossini with foie gras and caviar (120 euros), donde la ternera y el caviar ejercen fuertes contrastes de textura y aderezan el resultado final.

Cómo reservar

Se puede reservar a través de la página web. Después de elegir el número de invitados, hasta diez, se abre un menú para elegir el día y la hora de llegada. Es entonces cuando el usuario tiene que registrarse, elegir un menú y dar su tarjeta de crédito para confirmar la reserva. La comida no se cobra hasta el mismo día en el que se consume.