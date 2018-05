El artista Daniel Dicenta explora el impacto de la tecnología en "Evolutions"

ARTE EXPOSICIÓN

Madrid, 21 may (EFE).- El artista Daniel Dicenta ahonda en cómo la tecnología ha transformado al mundo y al ser humano en "Evolutions", una exposición "multidisciplinar" que abrirá sus puertas el próximo miércoles en el espacio Clorofila Digital y en la que según el autor "el público podrá verse reflejado".,"Esta exposición ha sido fruto de una necesidad vital, de un cambio social que he vivido. He pasado del analógico a lo digital y he visto no solo como cambiaba la sociedad a nivel tecnológico