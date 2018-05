Arctic Monkeys desafía la era digital

Que el vinilo ha resurgido de sus cenizas es algo de lo que nadie duda, teniendo en cuenta que en los últimos años se han disparado las ventas de este formato físico a un ritmo vertiginoso. Hace unos meses, el cantante y el exlíder de la banda británica Oasis, Liam Gallagher, publicó su álbum debut en solitario: 'As You Were'. El pequeño de los Gallagher logró que su trabajo fuera el más vendido en vinilo en los últimos 25 años, con unas nada desdeñables 16.000 copias. Todo un récord si tenemos en cuenta que la era musical actual se mueve en el streaming y las plataformas digitales.

Ahora, esa cifra ha sido superada por, posiblemente, la banda más importante de Reino Unido en los que llevamos de siglo XXI: Arctic Monkeys. Los de Sheffield lanzaron el pasado 11 de mayo su sexto esperado trabajo, el 'Tranquility Base Hotel & Casino'. En tan solo una semana han vendido 25.000 unidades. A esto hay que añadirle el absoluto secretismo en torno a la banda, que ni siquiera sacó adelantos ni singles antes de la fecha de lanzamiento del disco. Es decir, mucha gente compró este disco sin saber muy bien lo que se iba a encontrar. Si desgranamos las ventas en los diferentes formatos, nos queda esto: 28.000 copias en CDs, 16.000 copias digitales, 18.000 copias de streaming y 500 cassettes. Sí, también en cassettes, que tímidamente se asoman al revival con el que se ha abierto paso el vinilo. Si sumamos la anterior cifra de venta de vinilos, el nuevo disco de los Arctic Monkeys ha superado las 87.000 unidades. Un dato más que aceptable.

Críticas y opiniones aparte sobre la recepción de su último trabajo, lo cierto es que la banda de Alex Turner y los suyos ha vendido más copias en formato físico que en digital. Todo un desafío a la nueva era, que navega entre singles de combustión rápida y feroz, pocos discos y poca variedad musical. Al menos, en lo que a la música comercial se refiere. Salirse de ahí es complicado, y una banda -eso sí, con enorme tirón- como Arctic Monkeys lo ha conseguido.

Si el vinilo representa alrededor del 3 por ciento del mercado musical en las islas, para los Arctic es el 31 por ciento. Es más, casi iguala al CD y supera las descargas en internet. La industria musical británica afirma muy tímidamente que se han vuelto a disfrutar de unas cifras de ventas que no se veían desde el Britpop, allá por 1995, en pleno momento momento álgido musical con bandas como Oasis, Blur, Pulp o The Verve.

'Tranquility Base Hotel & Casino' es el nuevo trabajo de la banda después de su aclamado 'AM', publicado en 2013, y el sexto número uno consecutivo. Un disco en el que han bajado considerablemente las revoluciones, con menos guitarras y más pianos, y en el que han buceado en nuevos sonidos. Más sosegado y profundo que los anteriores. Algo que a los fans -y a los no tan fans- les ha creado una división profunda de opiniones, y también ha generado críticas musicales dispares.