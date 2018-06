Antonio Hens reivindica a los mayores rebeldes en la película "Oh!Mammy Blue"

Alicia G.Arribas.

Antonio Hens estrena este fin de semana su tercer largometraje, "Oh! Mammy blue!", con Carmen Maura convertida en estrella de rock recluida en una residencia de ancianos, donde el director de cine cordobés reivindica el espíritu rebelde de personas que "se han hecho mayores, pero siguen siendo adolescentes".

En una entrevista con Efe, el director desmitifica la máxima de que los espectadores de cine "tienen de 15 a 25 años; eso está trasnochado -afirma- de hecho, es que precisamente hoy los jóvenes no consumen cine, en sala al menos, a no ser que vayan a ver cine espectáculo".

"En la sociedad en que vivimos se prima la juventud, la belleza, la energía o el deporte, como valores máximos. Vivimos en una suerte de sociedad de 'Fuga de Logan' donde el viejo no tiene mucho espacio, ni en el cine ni fuera de él", apunta Hens en referencia a la distopía de Michael Anderson, Óscar en 1976, que apostaba por la eterna juventud y la muerte a los 30 años.

Y con esos mimbres tan serios, Hens ha hecho una comedia llena de música en la que no solo brilla Carmen Maura, sino todo el elenco de "ancianos rebeldes" que la rodean: su enamorado Ramón Barea, sus amigas María José Alfonso e Itziar Aizpuru, y la bandurria del grupo Miguel Vigil, ex Académica Palanca.

Con ellos, el cantante Phil Trim que, a sus 78 años, interpreta un pequeño papel donde se reivindica a sí mismo, autor del éxito de los 70 que da título a la película.

"Esta es la historia de una rebelde, que podría ser una actriz o una cantante de cabaret, pero elegí que fuera cantante de rock porque es un campo conocido para mi", comenta el director, que también tuvo un grupo de música.

Laura (Maura) es una septuagenaria que combate el aburrimiento animando a los internos de su residencia a salirse de las normas, ya sea hacer yoga, fumar algún canuto o montar un grupo de música, todo ello en contra de la opinión de la directora del centro, a la que da vida María Pujalte.

"Ella simboliza el cómo trata la sociedad a los mayores, un poco como menores de edad sin capacidad de decisión", explica Hens.

En sus años mozos, Laura fue Laurie Amnesia, musa del rock que mantuvo un idilio con Jimi Hendrix (o eso parece) de quien tuvo un hijo, y ahora su nieto mulato, que tiene un grupillo con su novia, la convence de participar en un concurso de rock con sus colegas de la residencia.

"La música rock era una cosa de adolescentes casquivanos hasta hace poco, pero el paso del tiempo ha demostrado que ya es una especie de música clásica que no es ni para mayores ni para jóvenes, sino para todo el mundo. Y el rock -concluye- es la máxima expresión de rebeldía que esas personas que se han hecho mayores siguen manteniendo".

Hens cuenta que Maura estuvo en el proyecto desde el origen, en 2015.

"Me di cuenta de que en España no había nombres femeninos del rock; el modelo de cantante de los 60 era Marifé de Triana, que tenía poco que ver con Janis Joplin. Y Maura, aunque no tiene aún la edad del personaje, era el icono de la cosa posmoderna de los 80 y simbolizaba en cierto modo la insumisión y la irreverencia", apunta.

Ella, dice, "tiene ese algo áspero y a la vez dulce, arisca, que también tiene el personaje".

Con guión de Hens junto a Julio Carrillo, el reparto cuenta además con Milton García, Nagore Aranburu, Antonio Molero y Emilio Buale, además de la voz de Laura Bartolomé Antó en las canciones de Laurie Amnesia.