Antonio Banderas explica a los americanos lo que es "me importa un pimiento"

Antonio Banderas hace de embajador de España cada vez que puede. Y esta vez ha sido en la revista Vanity Fair, donde el actor malagueño se ha prestado a enseñar a los americanos algunas expresiones típicas de España, como 'me importa un pimiento', 'ser la leche', 'eres un encogío', 'qué chulo', 'ser mono', 'me cago en la leche, '¡Estoy flipando en colores!', 'mala pata', 'el puto amo', 'esmallao', 'voy a mi bola' o 'estoy alobao'.

Todas estas tienen una difícil traducción, pero Banderas, con una amplia experiencia en Hollywood, se desenvuelve con soltura en esta sección de la revista en su edición de Estados Unidos.

El actor se ha hecho eco de este vídeo en su perfil de Twitter: "Un avance del primer diccionario bilingüe: expresiones malagueñas / inglés".

Preview of the first Slang Malagueño-English dictionary



Un avance del primer diccionario bilingüe: expresiones malagueñas / inglés.

By @VanityFair https://t.co/JJeORIVNJW