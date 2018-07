Angus & Julia Stone se alejan de su versión más minimalista en Barcelona

Marta Vergoñós Pascual

Sin dejar de lado el sonido indie que les catapultó a la fama en 2007 con "Paper Aeroplane", Angus & Julia Stone han apostado por el ritmo y se han alejado de su versión más minimalista en un concierto cálido que ha supuesto su regreso al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona tres años después.

Esta voluntad de los australianos no se ha puesto de manifiesto hasta el segundo tema de la noche, ya que el arranque ha sido tímido y aún con la mitad del público buscando su asiento.

Sin embargo, con el segundo tema todo ha cambiado, pues los primeros acordes de "Snow", el 'hit' con el que la banda lanzó su último álbum, que lleva el mismo nombre, han animado a la parroquia. Se podría decir que ha sido en ese momento cuando ha empezado la noche.

"Hola, ¿cómo estáis? Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros", ha exclamado poco después Julia, que se ha esforzado en varias ocasiones para expresarse en castellano y en catalán, lo que le ha valido aplausos y vítores desde el público. "¡Sois cojonudos!", ha llegado a asegurar en catalán.

Los temas de "Snow", el primer álbum que componen totalmente a medias los dos hermanos a instancias de su productor Rick Rubin, han sido los protagonistas durante toda la velada, si bien han reservado algún espacio para clásicos como "Wherever you are".

No han faltado en todas ellas una exhibición de varios instrumentos: los integrantes de la banda han tocado guitarras de diferentes tipos, teclado, batería, trompeta, banjo, armónica e incluso la pandereta.

Los momentos más rockeros del concierto, que mayoritariamente ha oscilado entre el indie pop y el folk, los ha propiciado el tema "Cellar Door", en la que los hermanos de Sydney se han acompañado de las imágenes de una tormenta en la pantalla que les ha guardado la retaguardia de principio a fin en el escenario.

Más colorista ha sido el clímax final, que ha llegado con "Chateau", uno de los temas que consigue romper con la monotonía a la que se acerca el dúo en algunos de los temas de su último trabajo.

Los tonos en el escenario, que recordaban a Kandinsky, y el confeti amarillo han ahuyentado la nostalgia que en otros momentos se ha instalado en el ambiente cuando los australianos han hablado de sus raíces y de su familia.

Angus & Julia Stone han regresado al Festival de los Jardines de Pedralbes de Barcelona tres años después de su última actuación en el mismo emplazamiento. En esa ocasión, estaban en la gira de presentación de su tercer álbum, de título homónimo, que incluye canciones como "Grizzly Bear" o "All this love".

Esta larga ausencia ha coincidido con un período de silencio de la banda, que dedicó un tiempo a sus carreras en solitario para demostrar que ambos son capaces de desarrollar su talento por separado.