André Léon Talley reivindica la diversidad y las tallas grandes en la moda

André Léon Talley, exeditor de "Vogue USA" y leyenda del mundo de la moda, ha lanzado hoy un mensaje en favor de la diversidad y las tallas grandes en el marco de la 080 Barcelona Fashion, que le ha rendido homenaje.

En el recinto modernista de Sant Pau, que acoge la 080, se ha proyectado hoy el documental sobre su vida y trayectoria, titulado "The Gospel According to André".

Talley, acompañado por Eugenia de la Torriente, directora de "Vogue España", ha mantenido un coloquio con los asistentes a la proyección en el que ha remarcado la importancia de la representación de todo tipo de personas y cuerpos en el mundo de la moda.

"Tiene que haber modelos de tallas grandes y transgénero. La cultura es evolutiva y la moda no es una excepción", ha señalado en este sentido Talley.

El exeditor se ha sentido muy agradecido a sus orígenes afroamericanos, que considera una de las claves de su éxito, ya que nunca olvida de dónde proviene "por mucho que haya vivido el glamour", ya que su fe "en Dios y en sus antepasados" le han permitido "navegar y triunfar" a lo largo de su carrera.

Por otro lado, Talley ha reflexionado sobre la aparición de las redes sociales y las facilidades que hay hoy día de llegar a más gente, lo que considera una "democratización de la moda", aunque también ha hecho hincapié en la importancia del papel de los editores y las revistas de moda, ya que la buena información "hay que ir a buscarla en los expertos".

El documental "The Gospel According to André", ya estrenado en los Estados Unidos, sumerge al espectador en un viaje emocional desde los inicios del joven que creció en el segregado Jim Crow South hasta el gran predictor de tendencias que se consolida como uno de los editores de moda más influyentes de todos los tiempos.