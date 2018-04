De Ana Belén a Gurruchaga, Aleks Syntek repasa música española que lo marcó

Javier Herrero.

Antes de que en su vida impactaran el rock argentino o la "movida" de su país, con Caifanes y Café Tacvba al frente, el mexicano Aleks Syntek forjó sus escuchas en sesiones en las que confluía una variada amalgama de música española de los 80, "totum revolutum" al que ahora rinde tributo.

"En México, gente como Ana Belén o Patxi Andión se entremezclaron con la Movida madrileña, porque así lo pinchaban los DJ de aquí. De niño, yo los veía en el mismo lugar, por eso no tuve el empacho de juntarlos a todos en un disco", explica el músico en una charla con Efe a propósito de su álbum "Trasatlántico" (Sony Music).

La de Orquesta Mondragón, Mecano, Hombres G y La Unión fue la primera música que llegó a oídos de Syntek (Mérida, 1969), "sorprendido por que se pudiera hacer música en español al estilo de los ingleses: 'new wave' con letras desafiantes y atrevidas".

De promoción en Madrid, el mexicano actuará este jueves dentro del ciclo Madrid Presenta junto a algunos de los muchos artistas a los que pretendía homenajear cuando concibió "Trasatlántico", gente como Teo Cardalda (con el que cantará "Es por ti", de Cómplices), Pablo Carbonell ("Yo no me llamo Javier", de Toreros Muertos) o Nacho García Vega (con el que interpretará "Vístete", de Nacha Pop).

"Va a ser una noche muy divertida e inolvidable para mí y espero que para todos", ha pronosticado el músico, que unirá su voz a la de otros muchos talentos, como los de Javier Gurruchaga ("Viaje con nosotros"), Javier Ojeda, de Danza Invisible ("Sin aliento"), y Rafa Sánchez, de La Unión ("Sildavia").

Según cuenta, no le costó convencerlos de participar primeramente en la grabación del álbum, publicado el pasado mes de junio con otras figuras como Ana Belén. "Cuando le propuse participar puso cara extrañada, pero cuando escuchó el arreglo de 'La puerta de Alcalá', le pareció una actualización muy fresca y creo que eso fue lo que los conquistó a todos", opina.

En "Trasatlántico", Syntek se lleva al terreno del pop electrónico más actual piezas como "El ataque de las chicas cocodrilo" de Hombres G y presume de haber conseguido "un sonido fresco que llegara a los chicos de la nueva generación", lo que le procuró también la colaboración de David Summers.

"Yo los veo a todos como leyendas, como héroes musicales. Todas sus canciones me representan momentos importantes, pero siempre he tenido una atracción especial por las damas y divas de la música contemporánea, como Ana Belén o Ana Torroja, uno de mis grandes ídolos", reconoce.

Con la exvocalista de Mecano versiona "El cine", 14 años después de haber alcanzado juntos un gran éxito con el tema inédito "Duele el amor", que a punto estuvo de abrirle las puertas de España de par en par a este mexicano.

"No exploté el momento como debía, porque hubo muchos cambios en mi compañía y me mandaron a otros mercados de promoción, por lo que no se le dio seguimiento a mi presencia aquí", argumenta Syntek, que promete resolver ahora esa "falta de continuidad".

De hecho, anticipa su intención de regresar "a más tardar" en septiembre, no solo a Madrid, "también a provincias" y, respecto a futuras colaboraciones, manifiesta su deseo de volver a grabar con Miguel Bosé, esta vez un tema original, tras su dúo previo con "Duende".

Sus planes futuros, indica, incluyen también el lanzamiento en un par de meses de un documental con todo el material grabado durante la preparación de "Trasatlántico", pero de manera inmediata se podrá disfrutar de su directo este jueves en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid.