AMC lanza una aplicación para mostrar los contenidos de sus canales de pago

La compañía de producción y distribución de contenidos audiovisuales AMC Networks International ha lanzado la aplicación para móviles Microcanales para dar a conocer al gran público su oferta de televisión de pago que los usuarios españoles pueden ver a través de operadores.

Según ha explicado a Efe el presidente de AMC Networks para el Sur de Europa y Latinoamérica, Eduardo Zulueta, se trata de "una iniciativa promocional que busca popularizar los canales y contenidos de AMC".

"Creemos que es importante dar a conocer nuestras marcas porque el grado de conocimiento en España es aún bajo en comparación con el resto de Europa", ha señalado.

La app Microcanales se podrá descargar gratis desde hoy a través de las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles con un simple gesto que abrirá la posibilidad de acceder a catorce canales temáticos diferentes que ofrecerán cada mes tres programas diferentes.

"En España hay aún un 60 % de hogares que no solo no están abonados a este tipo de servicios, sino que desconocen los contenidos a los que pueden acceder. De este modo -ha dicho Zulueta- les ofrecemos una pequeña muestra de la variedad y calidad de nuestros canales, de hecho, no llega al uno por ciento".

Los canales a los que se puede acceder permiten ver películas, series, programas infantiles, de deportes o documentales, además de los contenidos de producción propia, como el Canal Cocina o el Canal Decasa, así como todos los formatos BLAZE, Crimen + Investigación, XTRM y Sol Música.