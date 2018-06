Amaia Montero pide perdón por su polémico concierto

Amaia Montero pide disculpas. La exvocalista de 'La Oreja de Van Gogh' finalmente ha asumido que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella en el concierto que celebró el pasado sábado en San Antonio de Renedo (Piélagos, Cantabria). En aquella actuación, difundida de manera masiva a través de las redes sociales, se podía ver a la artista en actitud "sospechosa" y desafinando en buena parte de sus canciones.

Tras el aluvión de críticas, Amaia Montero reaccionó culpando de todo a unos "problemas técnicos". "Era evidente, evidentísimo, que tuve problemas de sonido. Es bastante habitual que esto ocurra, porque por eso estamos en directo, pero de ahí a todo lo que se está comentando me parece atroz, una barbaridad", dijo en una entrevista radiofónica. "Entre mi transformación de cara, entre esto, entre que me han llamado de todo… lo único que pido a todos mis haters es que lo den todo de una. Que si Amy Winehouse, que si abucheos... Abucheos no hubo, te lo aseguro. Es más, es que a mí te diré que nunca me han abucheado", amplió.

Sin embargo, horas después ha rectificado y ha asumido que el concierto no salió como ella esperaba. Por ello, ha pedido disculpas a sus seguidores a través de las redes sociales. "Por el afecto y cariño a mi público y equipo, os pido disculpas a todos vosotros de la mejor manera que sé... 'Me equivoqué'". La cantante incluye en su publicación una canción suya con ese mismo título.

Pero Amaia Montero no sólo ha recibido malas noticias. Su cuarto álbum en solitario, "Nacidos Para Creer", ya es número 1 en la lista de los discos más vendidos de nuestro país.