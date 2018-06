Amaia Montero explica su horrible concierto: "No estaba borracha, hubo problemas de sonido"

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh Amaia Montero arrancó este sábado con la gira de su cuarto álbum en solitario, "Nacidos para creer", envuelta en polémica. Su actuación el pasado sábado a las 22,30 horas en las Fiestas de San Antonio de Renedo, (Piélagos, Cantabria), levantó la 'ira' de muchos de los asistentes, que calificaron ese concierto de “bochornoso” y “vergonzoso”

Montero, que interpretó tanto canciones de su último trabajo como algunos de sus temas más conocidos, fue 'abucheada' y pitada por el público tras desafinar en alguna de sus canciones, por sus entradas a destiempo en las canciones, incluso por habérsele escapado algún que otro gallo. Pero quizás lo que más alarmó a los más de 2.000 presentes fuera que al presentar a su banda, se trababa y casi no vocalizaba...

Después de que las imágenes del concierto corrieran como la pólvora por las redes sociales, Amaia Montero ha querido aclarar qué pasó durante ese show. Ls excantante de 'La Oreja de Van Gogh' ha asegurado en el programa "Anem de Tarda" de Radio 4 que todo se debió a unos problemas de sonido. "Tuvimos bastantes problemas de sonido y seguramente tendría que haberme retirado del escenario, pero por una cuestión de absoluto respeto hacia el público no me rindo jamás", ha dicho en el programa de radio.

La intérprete también ha dejado claro que no le han gustado nada los comentarios que ha tenido que leer en internet a raíz de su actuación. "Estoy leyendo cosas realmente terribles, que si estaba borracha como una cuba, me están llamando Amy Winehouse... El otro día me decían que me había trasformado el rostro. Está una harta, voy de polémica en polémica".

Y ha concluido: "Llevo veinte años en la música, no sé cuantos conciertos he podido hacer en mi vida.Un día una tiene un problema técnico y te ponen a caer de un burro"