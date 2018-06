Alfred: "España tiene que cambiar mucho para que me sienta orgulloso de ella"

Alfred García, exconcursante de Operación Triunfo 2017 y representante de España en Eurovisión junto a Amaia Romero, ha charlado con 'El Español' en una entrevista en la que expresa su opinión sobre España y la situación política del país.

El cantante que dará el primer concierto de su gira "1016 is coming tour" el viernes 20 de julio dentro del Share Festival, ha explicado el poder político y de concienciación que tiene la música. "Ha habido muchos artistas que han cambiado el mundo con sus canciones… La canción protesta en este país lo es todo. A partir de muchos artistas nacionales, sobre todo durante la época de Franco, desde la música se abrió un camino hacia la libertad. A pesar de que se les censuraba. Te hablo de personas como Raimon o Serrat. Cambiaron el rumbo de este país".

Sobre Albert Pla y la polémica suscitada a raíz de regalar su libro 'España de mierda' a su pareja, Amaia, ha manisfestado que "Pla siempre ha criticado todas las injusticias de este país y su falta de libertad. Por eso yo le regalé su libro a Amaia. No voy a regalar Alicia en el país de las maravillas, regalo España de mierda de Albert Pla porque es necesario. Además es un libro escrito desde la sátira, y es respetuoso e inteligente.

Yo, sintiéndome de aquí, por supuesto, también me siento una persona que cree que España tiene que cambiar mucho para que me sienta orgulloso de ella".

Sobre el miedo a decir o escribir lo que uno piensa, asegura no compartir el mensaje de algunos temas de Valtonyc, pero condena que se le meta en la cárcel por ese motivo. "Creo que cada uno es libre de cantar lo que quiera, y hay que atenerse a las consecuencias, pero lo que es seguro es que nadie tendría que ir a la cárcel por escribir una canción, sea del mensaje que sea. Me parece lamentable que a Valtonyc lo quieran meter en la cárcel y no metan a algunos de los que han estado robando en este país"

También ha dedicado unas palabras al presidente del Gobierno: "que baje el 21% de IVA, que ya está bien, que tengo que comprarme discos y digo “macho”… y yo aún tengo suerte, pero el que tenga que pagarse un piso o mantener a una familia se lo piensa dos veces... Sin música no vivimos. Eso sí, los objetos de lujo y los yates al 4%. Pero aquí los únicos que tienen yate son casualmente los que acaban en la cárcel"