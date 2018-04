Actores que no pueden ver las películas que protagonizaron

MACAULAY CULKIN





Comenzamos este repaso con una de las máximas estrellas mundiales hace 28 años. Macaulay Culkin paso a la fama global gracias a 'Solo en casa', la inolvidable cinta navideña de Kevin McAllister, un niño que se quedaba solo en su casa tras un despiste de sus padres y tenía que enfrentarse a dos torpísimos ladrones en su intento por robar.

Pues reniega de ella. De hecho, en una entrevista reciente en el programa de Ellen DeGeneres, The Ellen Show, el actor reconoció que es incapaz de ver esa película, y que en Navidad no puede ni salir a la calle: "Es como una época radioactiva para mí. No salgo de mi casa ni en Navidad, ni en Acción de Gracias. Es como mi temporada, la temporada de Macaulay. Intento salir lo menos posible en esas fechas. No soy capaz de ver la película como lo hacen otras personas".



JAKE LLOYD

Otro que no quiere ni oír hablar de su participación en el cine es Jake Lloyd. Ese nombre podría no sonar tanto como el de Culkin, pero durante unos meses fue una auténtica estrella mundial porque encarnó a Anakin Skywalker. Sí, el (ATENCIÓN, SPOILER) padre de Luke Skywalker que luego se convertiría en (ATENCIÓN, SEGUNDO SPOILER) Darth Vader.

Lloyd hizo la película, triunfó en taquilla (no en crítica, que fue demoledora) pero para él las consecuencias fueron nefastas: acusó al filme de destrozar su vida y criticó la enorme exposición a la que fue sometido, las constantes entrevistas promocionales -hasta 60 en un día- tras rodar con George Lucas y las consecuencias negativas que tuvo para él en el colegio a posteriori. De aquella etapa recuerda que fue "un infierno" por las burlas de sus compañeros y se niega a hablar de ella, no digamos verla.

HALE BERRY

No, Hale Berry no odia a Tormenta, uno de los papeles que más fama le ha dado y en el que, además, tuvo un papel muy bueno. Lo que esta actriz odia es una película que fue triturada por la crítica y que tuvo una recaudación pésima. Sí, hablamos de Catwoman.

En palabras de la actriz: “En primer lugar quiero dar las gracias a Warner Brothers, gracias por meterme en una pedazo de mierda y en una película jodidamente mala. Es justo lo que necesitaba mi carrera…”

SYLVESTER STALLONE

El mítico actor odia Rocky y todo lo que tiene que ver con él. Es broma. De hecho está rodando otra nueva entrega de Creed mientras lees esto. Lo que el actor odia es el intento de incursión en el cine de comedia con ‘¡Alto! O mi madre dispara’. Él lo dice todo: “Hice algunas películas verdaderamente malas pero esta fue la peor. Si en alguna ocasión necesitáis que alguien confiese un asesinato, tan solo sentadlo a ver la película. Confesará todo en 15 minutos.”

BILL MURRAY

Tranquilos, no hay palabras malas ni hacia 'Cazafantasmas' ni hacia 'Atrapado en el tiempo', la cordura no abandona al bueno de Murray. Lo que no implica que el genial actor no tenga buenas palabras hacia el trabajo que hizo con... Garfield. Ponerle la voz puede ser divertido, pero todo se debió a una confusión: “Nunca lo habría hecho… Creí que el guión era de los hermanos Coen, pero resulto que simplemente el guionista de Garfield también se llamaba Joel Coen. Cuando lo descubrí ya era tarde y me limité a asumir esos diálogos cada vez peores”.



En España fue incluso peor ya que el doblaje corrió a cargo de Carlos Latre, presentador que nada tenía que ver con el arte de doblar y cuyo resultado fue... cuestionable, dejémoslo ahí.

ARNOLD SCHWARZENEGGER

El actor de Depredador fue antes Conan. Y después de Conan intentó repetir éxito en ‘El guerrero rojo’. El australiano asegura que “es la peor película que he hecho. Cuando mis hijos se portan mal les amenazo con ver ‘El guerrero rojo’ diez veces seguidas. Ahora ya nunca se portan mal”.

SHIA LABEOUF

Tras ser protagonista de Transformers, su fama se vio rápidamente encumbrada y Spielberg y Lucas se fijaron en él para hacer de hijo del aventurero más famoso del cine: Indiana Jones. La cuarta entrega no cumplió con las expectativas de los fans y el actor hizo un mea culpa en toda regla: “Siento que he fallado a un legado querido y apoyado por mucha gente. Te encuentras con que tienes que balancearte como un mono, etc… y puedes culpar al guionista, o puedes culpar a Steven Spielberg, pero el trabajo de un actor consiste en hacer que eso cobre vida y funcione, y no lo logré. Así que es mi culpa”.



ALEC GUINESS





“Ayúdanos Obi Wan, eres nuestra última esperanza”, le decía Leia. Pues bien, a Alec Guiness no le hizo ninguna gracia ser esa esperanza y de hecho no quiso saber nada sobre Star Wars. Confesó que detestaba todo acerca de la película y en varias ocasiones le hizo desplantes a fanáticos que se acercaban a conversar con él y pedir su autógrafo. “Aparte del dinero, me arrepiento de haber hecho esta película. Me parecen bien, pero no es el trabajo de un actor. El diálogo, que es lamentable, va modificándose y sólo mejora vagamente, y me veo a mí mismo viejo y sin conexión con la gente joven”.

BOB HOSKINS

¿Os gusta Super Mario Bros.? Magnífico juego de Nintendo. ¿Os gusta su película? La palabra “magnífica” de repente se convierte en inadecuada. Hasta para su protagonista: aseguró que antes de grabarla ya veía que sería un desastre y habla del “peor error de su carrera”.

JESSICA ALBA

No, no critica Sin City, por fortuna. Sus malas palabras son para Los 4 Fantásticos y Silver Surfer. No es solo porque el villano tenga ESE cambio porque sí, sino porque a la pobre actriz le doblaron... las lágrimas. Es decir, las añadieron en posproducción. Sí, el director aseguró que “su llanto no era lo suficientemente bueno”. Parece un buen motivo para no querer ni verse.