Colmenarejo: “El PP tiene que ponerse ropa limpia y cambiar hasta la sede”

El comentario de Juan Pablo Colmenarejo en ‘La Linterna’ comenzaba diciendo que “Rajoy ha decidido tomar una decisión rápida para no obstaculizar la oportunidad que tiene el PP de rehacerse, si es que están a tiempo. Habrá un Congreso en julio en el que se elegirá al nuevo líder del PP.” Y destacaba el director de 'La Linterna' que Rajoy se mantendrán al margen mientras se resuelve el futuro liderazgo del partido “se quedará mientras tanto quieto pero evitando que se abran grietas o que el proceso de la sucesión se convierta en una batalla campal. Es decir que no se dedicará a ponerle las cosas más difíciles todavía a quien le suceda”. Precisamente Colmenarejo se hacía eco de las palabras del ex presidente Aznar, en un acto de Faes en Madrid. El ex presidente Aznar se ha postulado para reconstruir el centro-derecha además de asegurar que no se siente representado por nada ni por nadie, hablando en términos políticos.

Juan Pablo Colmenarejo concluía que “a Rajoy casi nadie le ha ayudado, entendido o comprendido. Rajoy ha dominado el tiempo pero al final le falló el reloj e incluso su instinto de supervivencia. El PP tiene que ponerse ropa limpia y cambiar hasta de edificio donde tiene la sede. La renovación debe ser tan profunda que por eso Rajoy se quita a tiempo”.