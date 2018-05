Colmenarejo: “Los Iglesias-Montero son los que han llevado al patíbulo a la clase política”

El comentario de Juan Pablo Colmenarejo en ‘La Linterna’ comenzaba “Quim Torra quien hoy parece que ha tomado posesión de su cargo como Presidente de la Generalitat. Y hay que decir parece porque ni ha hecho mención a la Constitución, ni al Estatuto de Autonomía ni al Rey. ¿Puede la máxima autoridad del estado en una comunidad autónoma serlo sin prometer por la constitución y el estatuto con lealtad al Rey?.Tampoco el fugado Puigdemont hizo lo mismo y su presidencia acabó con un golpe de estado contra la Constitución y el Estatuto”.

Colmenarejo explicaba que el acto no ha durado ni tres minutos, casi no ha tenido invitados y sólo se ha dejado entrar a la TV3 y a la Agencia Catalana de Noticias. Y concluye que “todo lo que haga Torra a partir de ahora va a ser vigilado al milímetro porque los indicios de preparación de otro golpe así lo recomiendan”.

El director de ‘La Linterna’ se refería también a las consecuencias de la decisión de un juez belga de no entregar a los tres ex consejeros fugados en Bruselas “el juez Llarena ha enviado a la fiscalía de Alemania que el auto de procesamiento contra Puigdemont es suficiente para respaldar la orden de detención y entrega europea. Es decir que no hagan cómo los belgas que les basta una línea con un tachón para decir que no a España. No extraditaban a los etarras pues ni se plantean nada que venga de nuestro país”.

Y concluía Colmenarejo con la polémica del chalé en Galapagar de los Iglesia-Montero “ se defienden de sí mismos porque ellos son quienes han establecido la práctica de hacer pasar a los políticos por el patíbulo de su vida privada… la demagogia tiene las patas muy cortas y exige niveles de coherencia muy altos”.