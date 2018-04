Colmenarejo: “La Generalitat tendrá gobierno con mando a distancia, el de Puigdemont”

Juan Pablo Colmenarejo arrancaba su comentario “se acerca la posibilidad de que en Cataluña haya un Presidente de la Generalitat con mando a distancia. Mando a distancia de Puigdemont. Es relevante que la mesa del parlamento autonómico ha aprobado con el voto de los independentistas que el prófugo Comín de Esquerra Republicana, pueda delegar su voto mientras se resuelve su extradición a España desde Bélgica. Puigdemont ya votó el pasado 5 de marzo por delegación y con Comín ya son 7. Cinco en prisión preventiva, Puigdemont en libertad provisional en Alemania y Comín en Bélgica. Puigdemont y Comín son prófugos”. El director de ‘La Linterna’ continúa “¿qué significa que pueda votar? Pues que en segunda votación de investidura sale un presidente independentista con 66 votos a favor frente a 65 en contra…y las cuatro abstenciones.. ¿Se puede recurrir este quiebro o burla a la legalidad?, el Gobierno deja en manos de Ciudadanos el recurso ante el Constitucional. Le deja la iniciativa. Si el Gobierno recurre, paraliza y deja en manos de los jueces que haya o no Presidente de la Generalitat. Y si no recurre pues habrá presidente de la Generalitat porque el recurso de Ciudadanos se resolverá después del 22 de mayo que es cuando se acaba el plazo para que haya Presidente de la Generalitat..o nuevas elecciones”. Y concluye Colmenarejo que a su juicio “lo que prefiere el Presidente del Gobierno es que haya un Gobierno en la Generalitat que no sea el suyo. Y por lo tanto se deja de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Y habrá un gobierno independentista dirigido por Puigdemont desde la distancia. Y si no hay 155, el PNV no tendrá inconveniente en apoyar los presupuestos a finales de mayo cuando toca votar sí. Otra cosa es que la opinión pública entienda todo esto…Incluido el episodio de Montoro llevando la contraria al juez Llarena”.