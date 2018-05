Colmenarejo: “La corrupción pasada apuñala con saña al actual PP”

Comenzaba Colmenarejo haciendo alusión a que hoy es “otro de esos días complicados en el PP” “ Este día bien fijado en el calendario para el PP. Sentencia de la trama Gürtel, de la etapa que va de 1999 a 2005, que llevan esperando desde hace casi una década, la justicia y sus tiempos (..) Una década de crónicas sobre esta trama de corrupción que hoy desemboca en una sentencia de casi mil setecientas páginas”.

Seguía el director de 'La Linterna' desgranando las condenas para los principales cabecillas de Gürtel, “el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha sido condenado a 33 años y cuatro meses de prisión, y al pago de una multa de 44 millones de euros por blanqueo y delitos fiscales. Y su mujer, Rosalía Iglesias, a 15 años y un mes de cárcel por partícipe a título lucrativo de todos los delitos cometidos por su marido. En ese mismo lugar queda la ex ministra de sanidad, Ana Mato. que tiene que hacer frete al pago de casi 28 mil euros por beneficiarse de la trama cuando era mujer del alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Para el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, la condena es de 37 años y medio de prisión como gestor de la Gürtel. De las 37 personas sentadas en el banquillo quedan absueltos sólo ocho encausados”.

Colmenarejo también ha destacado el voto particular de esta sentencia. “Hay voto particular, el del presidente Ángel Hurtado, en su momento contrario a que Rajoy fuera como testigo. Discrepa el magistrado en la condena al PP a título lucrativo al considerar que el partido no era conocedor de lo que hacían sus agrupaciones locales, en Pozuelo y Majadahonda. Se actuaba a espaldas del partido, y a esto es a lo que se va a agarrar el PP para recurrir el fallo”.