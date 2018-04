Colmenarejo: “No es competencia de Catalá ponerse al frente de una manifestación contra los jueces”

Juan Pablo Colmenarejo ha querido destacar en su comentario que “hay algo que no debe hacer una persona, un dirigente político con responsabilidad y en una situación de indignación social, contar un chismorreo o chascarrillo de pasillo o máquina de café sobre alguien. El a mí me han dicho. (…) El a mi me han dicho no es una frase afortunada para alguien que tiene en este momento la obligación de cambiar el Código Penal para que los jueces tengan las herramientas necesarias para calificar una violación como lo que es”

También el director de 'La Linterna' ha comentado que “lo de señalar a un juez porque ha redactado un voto particular pidiendo la absolución no entra en su competencia. Y debe ser el CGPJ quien determine su capacidad”. “No es competencia del ministro ni tampoco debe ser su papel ponerse al frente de una manifestación contra el Poder Judicial porque ha generado indignación una sentencia (…) Que una multitud reniegue de la separación de poderes no le da pie al ministro a hacerlo él. El ministro de Justicia no es la cabeza del poder judicial en España”.

Concluía Colmenarejo haciendo alusión a las declaraciones de Montoro sobre la supuesta malversación en el referéndum ilegal del uno de octubre en Cataluña, “en apenas unas semanas, el Gobierno ha chocado con el Poder Judicial y no para bien. Y en este caso en vez de sumarse a la multitud debería haber cogido la bandera de la flagrante ambigüedad del código penal hecho por el PSOE en 1995 en lo que se refiere a delitos sexuales. A las sentencias que no gustan no se responde ni con populismo, ni con juicios populares y callejeros sino con recursos en los tribunales o reformas legislativas, en el caso del ministro haciendo política”.