Colmenarejo: “La comparecencia de Cospedal, un entremés de la moción de censura”

Comenzaba Colmenarejo destacando que “más bien es de trazo grueso el cuadro que nos sale camino de la segunda moción de censura de la legislatura, antes de la tercera y de la cuarta…Porque aquí todo tiene muy poco nivel. La prueba es que la presentación de la moción de censura ha disparado el riesgo de España” Y explica el director de 'La Linterna' “ nos arrastra Italia que está metida en su una crisis contra el sistema y contra el euro. Ya de por si no le viene nada bien a España que haya crisis en Italia, para que nos llegue el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez con una moción de censura contra el gobierno en minoría para montar otro en precario sostenido con solemnidad…en la retórica”.

Juan Pablo Colmenarejo recordaba que el PSOE ha comenzado los contactos en busca de apoyos, entre ellos los del PNV cuyos diputados son clave. El director de 'La Linterna' tiene claro que “a nadie le interesa que la legislatura se acabe porque cada uno va a su jugada. Pero el señuelo son unas elecciones que no convencen a nadie y nos ponen en el escenario de mayor riesgo. Y no solo por la prima. Jugar a una moción de censura con los independentistas es poner en cuestión lo fundamental. Y Sánchez estaba en lo fundamental con Rajoy hasta que ha cogido la sentencia de la Gurtel y la ha convertido en el arma necesaria para derribar al Gobierno”.

Para el director de 'La Linterna', la comparecencia de la ministra y secretaria general del PP, De Cospedal en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP “ha sido un entremés de la moción de censura del jueves y el viernes…que no saldrá adelante pero nadie se atreve a afirmarlo en público y por si acaso…hay tal ruido que el estruendo puede con todo…La legislatura no da para más…hay que conformarse con que siga sin más sobresalto…hasta la próxima moción de censura…La estampa no es fina…ni mucho menos”.