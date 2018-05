Colmenarejo: “El acto de ETA en Cambó era el reparto de una herencia”

El comentario de Juan Pablo Colmenarejo en ‘La Linterna’ comenzaba “algunos se han reunido como si fuera la lectura de herencia a recoger los restos de la banda terrorista ETA. Ha sido en Cambó a veinte kilómetros de Bayona, en el sur de Francia. Por supuesto que en ese acto no estaban las víctimas del crimen organizado etarra”. Y continúa “ahora dicen que echan el cierre cuando en realidad han sido derrotados por la democracia del 78. No hay que olvidar lo que hicieron ni tampoco los 358 crímenes sin esclarecer. Por eso ha de quedar claro que no hay impunidad ni final sin justicia”.

El director de ‘La Linterna’ destacaba la presencia de representantes de Bildu, Podemos y del PNV “estaban los recogedores de las nueces. Como dijo el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. En Cambó, había unos mediadores internacionales. Lo que no sabemos es entre quienes median. Porque entre quienes matan y quienes mueren asesinados no hay mediación. Estos tipos cobran por levantar acta de un final que no es tal porque es la democracia del 78 la que ha terminado con ETA”. Colmenarejo ponía el foco en las ausencias “no estaban los que han trabajado para terminar con ETA. Ni las fuerzas de seguridad ni los jueces y fiscales que se dejaron la vida en ello”.

Juan Pablo Colmenarejo concluía que “la memoria que se ha defendido hoy es la de los presos y todo este montaje de propaganda tiene ese fin. Y en ello están los herederos políticos de esta mafia que hoy no ha pedido perdón ni tampoco se ha comprometido a esclarecer los crímenes. ETA se disuelve pero no abjura de lo hecho, lo justifica con el tono de superioridad que le caracteriza. Por eso es tan importante ganar la batalla del relato”.