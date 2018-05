La nueva mediana de Primo de Rivera no convence ni al alcalde

El gobierno coruñés de Marea Atlántica varió el proyecto del carril bici metropolitano para no tener que talar los árboles de Primo de Rivera, pero la noticia vinieron con un inquilino inesperado: estos días termina de colocarse en la avenida una imponente mediana gris de hormigón, que sustituye al separador vegetal que había hasta ahora, y que ha sorprendido por su impacto visual.

Esta solución, más propia de una vía de alta capacidad que de una urbana, ha generado las quejas de vecinos y comerciantes y, por lo que parece, no convence a nadie. Ni siquiera al alcalde, Xulio Ferreiro, que reconocía en las últimas horas: "en términos estéticos no me acaba de convencer" . Según relata Ferreiro, le preguntó a los técnicos "si podíamos hacer una cosa que no fuese muy agresiva" pero la obra se justificó "por motivos de seguridad", para salvar el desnivel existente entre las dos direcciones de circulación. Sin que los trabajos hayan terminado, el regidor avanza ya una posible rectificación: "veremos si es posible cuando terminen completamente las obras y, por lo tanto, haya más espacio, acometer otras soluciones"

La asociación de vecinos A Barcarola, de Cuatro Caminos, denuncia "falta de información" sobre este polémico muro. Han emitido un comunicado en el que aseguran que la opinión de comerciantes y residentes debería haberse tenido en cuenta por el "impacto visual negativo" del cambio y las modificaciones que implicará, como la eliminación de la zona de carga y descarga.

La entidad “quiere dejar claro” que “apoya la construcción del carril bici” pero se muestra “en total desacuerdo” con la sustitución de la mediana ajardinada por la hormigón: