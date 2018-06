Lendoiro: "Estoy con mucha ilusión de poder ayudar"

Augusto César Lendoiro ha sido el protagonista esta tarde en Deportes Cope Coruña. Tras la intervención quirúrgica cardíaca a la que fue sometido en el mes de marzo, se encuentra ya recuperado. “Me han dejado como nuevo. En términos mecánicos hablaríamos de que me han hecho de todo. Chapa, pintura y hasta un poco el tapizado”, bromeó el ex presidente, que también reconoció que su día a día ha variado. “Ha cambiado porque estás un poco obligado por las circunstancias. Tienes que hacer rehabilitación, las curas y controles que te obligan a cambiar lo que era tu vida. Yo siempre tuve turno de noche y ahora tengo turno de día”.

Preguntado por si podría presentarse de nuevo a la presidencia del club o como asesor del ya candidato Miguel Otero, Lendoiro dejó la puerta abierta: “Estoy muy bien en todos los aspectos, con mucha ilusión de poder ayudar y esa es la cuestión. Me duele muchísimo que hayan pasado cinco años y no me hayan llamado al club para decirme 'qué opinas de esto”.

De cara a la planificación del equipo para luchar por el ascenso, el ex presidente blanquiazul habló de su experiencia en su tramo final al frente del club. “Lo único importante en el fútbol es estar en Primera División. Es fundamental y para eso hay que tener un gran equipo. Yo he vivido las dos situaciones distintas de presupuesto los dos años que sufrimos el descenso. El primer año, yo dije: 'de aquí no se mueve nadie'. Y después, el ascenso del último año con 5.500.000 euros de tope salarial para el Deportivo y el Fabril. Entonces, he vivido las dos épocas, una que efectivamente teníamos un presupuesto en parte de Primera, y por ejemplo, ¿por qué se quedó Guardado? Podíamos haberlo traspasado por tres, cuatro o cinco millones, pero yo anteponía el hecho de ascender”.