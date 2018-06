El juez cierra el 'Caso Jimmy' sin identificar a los asesinos

Tal y como informa el portal IUSPORT, el titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid ha declarado "concluso este sumario sin procesamiento" al no poder identificar a los culpables de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada 'Jimmy' el pasado 30 de noviembre de 2014 en los alrededores del Río Manzanares.

El juez recuerda lo ya indicado en el auto de 2016, cuando el mismo juzgado acordó archivar la causa, y en esta ocasión, el juez señala que no basta con las declaraciones del testigo protegido. "Así, y por lo que se refiere en primer lugar a la declaraciones del Sr. V. P., debemos de partir de que es notoria y sabida para todas las partes que como coimputado o coinvestigado, su sola declaración no puede ser tenida como prueba de cargo, como señalan multitud de sentencias, ... dicha declaración ha de estar corroborada por algún hecho, circunstancia, o dato externos, pues se traduce de la doctrina constitucional una clara desconfianza hacia este medio probatorio, precisamente por el hecho de que el coimputado no presta sus declaraciones bajo juramento o promesa de decir verdad, y puede en definitiva con sus declaraciones, estar buscando, más que el esclarecimiento de los hechos, su propia exculpación", se señala en el auto.

Con respecto al vídeo de los hechos, el juez concluye que "no es posible efectuar un estudio fisonómico de las personas que apare en en dicho vídeo dada su baja resolución".