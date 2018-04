Jorge Crisafulli (LOVE): " Es tristísimo ver a niñas de 8 años que comienzan a entrar en la prostitución"

En una entrevista en COPE MÁS Coruña, el misionero salesiano plantea como causa de esta situación la presencia del "mal" en el "corazón" del hombre que le lleva a "no respetar la dignidad" y a "usar" a las personas que es lo que descubrimos en este documental. "Las niñas que viven este flagelo, esta lacra de la humanidad, quieren contarlo, quieren dejar de ser invisibles para que esta historia no vuelva a pasar nunca más", añade Crisafulli.

Explica, además, que la causa en el caso de la prostitución de menores en Sierra Leona se debe a "la pobreza que empuja a estas niñas a la calle para sobrevivir, para comer y estudiar. Es la manera que tienen de escapar de la pobreza y la miseria". Aún así, señala con el dedo también a las mafias que quieren enriquecerse promoviendo esta injusticia. "No cerremos los ojos, no nos tapemos los oídos, está pasando al lado nuestro. No sólo es en África, es también en las calles de Madrid, Barcelona y Zaragoza. No nos podemos quedar indiferentes ante esta situación", añade.

Asegura que son niñas que sufren importantes secuelas con "heridas muy profundas que necesitan tiempo para sanar". En este sentido, ha pedido psicólogos infantiles voluntarios que les ayuden a sacar a estas menores de esta situación.