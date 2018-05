Diputación y CHUAC organizan un foro sobre la vida después del cáncer de mama

El jefe del servicio de oncología médica del hospital universitario de A Coruña (CHUAC), el doctor Antón Aparicio, ha asegurado en una entrevista en COPE Coruña que "hay mucha vida" después de sufrir un cáncer de mama. También hay vida, ha subrayado, durante la enfermedad. Aunque en el transcurso de la misma, ha reconocido, a las pacientes se les plantean muchas dudas: "Se me acabó el tiempo, qué me sucederá, cuanto viviré, sufriré mucho, a mí me irá bien, qué pasa con mi familia..." Esas son algunas de las preguntas que las enfermas plantean a los facultativos.

El doctor Antón Aparicio ha asegurado además que queda mucho camino por recorrer porque los facultativos no saben abordar las preguntas humanas que les plantean sus pacientes. "No sabemos llevarlo, no hemos abordado ese aspecto humano próximo, cercano", ha reconocido. El jefe del servicio de oncología médica del CHUAC cree que este foro servirá para "ayudar a muchas mujeres a resolver sus dudas tras la enfermedad y a los profesionales sanitarios a obtener un feed back muy valioso desde el punto de vista sociosanitario sobre sus experiencias".

Tras esta primera jornada, el ciclo continuará en Carballo (Auditorio do Pazo da Cultura, 14 de junio), Cee (Casa da Cultura, 6 de septiembre) y A Coruña (Teatro Colón, 8 de noviembre). Se ha creado una app del evento para dispositivos móviles (EMCM18) en la que se puede acceder al programa.