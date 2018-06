La Ciudad Vieja de A Coruña, vetada para la mayoría de los coches

A partir de hoy el corazón del casco histórico es zona de preferencia peatonal. 800 vehículos autorizados con tarjeta pueden circular, pero ya no se les permite aparcar en las calles del interior del barrio. La parada máxima para ellos es de 15 minutos. La carga y descarga está permitida de 6 a 11 de la mañana.

Para comprobar que no accedan los coches que no están autorizados, no habrá ni cámaras ni barreras. El control de los vehículos se hará inicialmente por medio de un dispositivo policial desplegado en los accesos. Agentes que se mantendrán, según el concejal de Mobilidade, en el número y el tiempo necesarios.

El aparcamiento, en el contorno del casco histórico.

Los residentes en la ciudad vieja tendrán que aparcar en alguna de las 606 plazas habilitadas en el entorno del casco histórico. 250, pintadas de amarillo, están reservadas para los coches autorizados de vecinos, trabajadores o comerciantes.

Las obras de reorganización del contorno han permitido ganar 80 respecto a las que había. 180 personas se han acogido a las ofertas especiales de los parkings subterráneos para poder dejar su vehículo.Todavía no se descarta habilitar una zona ORA como pidieron los comerciantes, una cuestión que se abordará en la mesa de la Ciudad Vieja.

Cambios de tráfico

La medida contempla, además, modificaciones de tráfico en el entorno. La calle Maestranza es de sentido único hacia el Abente y Lago. Los buses que recorrían la avenida do Metrosidero hacia el hospital han cambiado su ruta por el Paseo. Se ha anulado la parada de San Carlos y el bus para en el lateral del complejo médico, en O Parrote.

En las últimas semanas ha queddo habilitado un acceso desde el Paseo Marítimo para que los coches que circulan dirección Torre de Hércules puedan girar a la avenida do Metrosidero hacia A Maestranza por Julio Portela Ceballos. Además, en la zona de Hípica y en Veramar hay nuevas rotondas para distribuir el tráfico.