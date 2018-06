RIOMUNDI llega para quedarse

La música, la gastronomía, el deporte y la artesanía se dan cita en este festival de experiencias que acoge el cauce del Río Guadalquivir.

El presidente del IMTUR y delegado de Turismo, Pedro García, nos ha explicado este nuevo festival, que cuenta con la participación de miles de personas, y que llega para quedarse.

Ríomundi es un “Festival Internacional de experiencias” en el que la música y la artesanía de las grandes ciudades asentadas a la orilla de los ríos más significativos del mundo serán las protagonistas.

Un río no es sólo un cauce por el que transcurre el agua. Los ríos han transmitido cultura de unos pueblos a otros y de generación en generación y ha sido así desde el principio de los tiempos.

El Guadalquivir es a Córdoba lo que el Támesis a Londres, el Danubio a Viena, el Hudson a New York o el Nilo al Cairo, ciudades todas con una experiencia vital muy intensa que queremos vivir a la orilla de nuestro río.

¿Qué música se escucha en el Misisipi?¿Qué se come a orillas del Amazonas? ¿Con qué se adornan los habitantes del Ganges?

Ríomundi es un viaje por el mundo con el Guadalquivir como río protagonista. Tres días de experiencias dirigidas a un público de todas las edades y protagonizadas por artistas internacionales.

Córdoba tiene la asignatura pendiente de incorporar el río en su oferta de ciudad y debe hacerlo desde el más profundo respeto a los valores ambientales y patrimoniales que el Guadalquivir tiene y Ríomundi pretende ayudar a que esto se consiga.