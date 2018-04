La Policía Local no hará horas de productividad durante las Cruces de Mayo.

POLICÍA LOCAL Y CRUCES DE MAYO

Los agentes de la Policía Local finalmente no harán productividades durante las cruces de este mes de mayo. Ayer se celebraba la asamblea extraordinaria de la Policía Local en el salón de actos de los Bomberos y convocadas por el sindicato Siplib, donde casi 140 asistentes decidieron no prestasr servicios de productividad, hasta que el Ayuntamiento de Córdoba negocie con ellos un nuevo convenio y avance en algún punto, algo que no ocurre desde hace casi cuatro años.