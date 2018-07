El paro baja en nuestra provincia en 659 personas con respecto al mes de mayo de 2018

La Unión General de Trabajadores de Córdoba (UGT) considera que el descenso en el número de parados en la provincia de Córdoba es meramente “testimonial”, ya que tras el mismo encontramos un aumento de la temporalidad, un descenso en el número de contratos firmados y casi 1.500 afiliados menos a la Seguridad Social que en el mes de mayo. Además, desde el sindicato se insiste en que no es una cuestión exclusivamente cuantitativa, sino cualitativa, ya que la calidad del empleo que se crea es muy pobre.

En opinión del secretario de Formación y Empleo de UGT Córdoba, Manuel Torralba, “ya se está notando la entrada en el letargo veraniego en la economía cordobesa con 6.000 contratos menos firmados que el mes pasado y una bajada del paro registrado insignificante”. Un letargo que, sin embargo, no se nota en el índice de precariedad de los contratos que sigue disparado en el 96,85% y, como consecuencia, en la temporalidad sistemática de nuestro mercado laboral.

En este sentido, el responsable de Empleo del sindicato considera que estas cifras” no pueden calificarse de positivas porque lo único que indican es que no salimos del agujero de pobreza en la nos encontramos, y al cual, por desgracia, no se le atisba una salida ni a corto ni medio plazo”.

Torralba ha adelantado que “estaremos muy pendientes de si se cumplen las promesas en cuanto a un nuevo marco normativo laboral más justo para los trabajadores y trabajadoras, que permita a las personas tener un horizonte más amplio de vida y no someterlas al cortoplacismo en el que ahora viven una mayoría de personas cordobesas”.

Por destacar algo “positivo”, el sindicato valora que el desempleo haya descendido en todos los sectores: 83 personas en el sector agrario, 169 en la industria, 65 en la construcción y 167 en servicios. Por otro lado, también ha descendido el paro en las personas sin empleo anterior en 175.